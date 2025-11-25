Опубликован отчет по итогам длительного теста кроссовера JAC JS6 2024 года

Лоск есть

После 20 тысяч км автомобиль выглядит хорошо. Хром внешнего декора и легкосплавные колеса с лаковым покрытием лоска еще не утратили.

Но при ближайшем рассмотрении замечаешь, что сколы до металла на капоте уже начали покрываться бурым налетом. Судя по показаниям толщиномера, ни одна внешняя кузовная деталь автомобиля не защищена цинком.

Что будет в наших условиях эксплуатации через несколько лет?

Слой лакокрасочного покрытия не тонкий – везде больше 100 микрон. Однако краска довольно нежная. После обстрела песком и камешками на региональных трассах и грунтовках передний бампер уже в «оспинах».

Ветровое стекло сохранилось в первозданном состоянии – ни сколов, ни трещин. А вот наиболее «популярное» стекло водительской двери уже начало покрываться вертикальными потертостями. Его нижнее уплотнение работает так, что грязное стекло лучше лишний раз не опускать.

Некрашеный пластик практичен – бесследно выдерживает легкие контакты и не особо царапается ветками при выездах на природу. Жаль, что «юбка» из него сшита лоскутами, не закрывает пороги и часть дверей.

Колесные арки укрыты локерами не из мягкого материала, как это часто принято, а из пластика. Пусть это и не идет на пользу шумоизоляции (цоканье камешков из-под колес слышнее), зато в них не скапливается и не «хранится» влага – провокатор начала коррозионных процессов.

Да и форма у подкрылков похвально развитая – передние почти полностью перекрывают доступ грязи снизу в моторный отсек.

Нужен антикор

Снизу не только моторный отсек, но и существенная часть днища укрыта экранами. Да не пластиковыми, а металлическими. Металлом прикрыт даже пластиковый бензобак. Судя по отметинам на них – весьма полезная дополнительная подготовка при дорожном просвете 160 мм.

Как и у кузовного оперения, металл снизу не оцинкован. А пластизоль нанесен выборочно, кусками, достойными полотна авангардиста. Там, где лишенный дополнительной защиты слой краски поврежден до металла, уже ­проступает коррозия.

Первоцвет ржавчины желтеет и на стыке в торцевых частях передних лонжеронов. Также она видна в местах крепления подрамника.

При этом конфигурация днища такова, что потенциальных мест для зарождения коррозионных очагов хватает: много технологических отверстий, а в местах стыковки арок и порогов – полостей, складирующих грязь.

Хорошо, что автомобиль оборудован передними брызговиками – они успешно прикрывают нижнюю часть порогов, на которых нет следов пескоструя. Сами брызговики эластичные и не боятся контактов с бордюрами.

Словом, если брать JAC JS6 надолго, вдумчивый антикор необходим. А еще интересно будет посмотреть, доработает ли производитель антикоррозионные технологии с учетом российской специфики. Для некоторых других китайских производителей это уже в порядке вещей.

