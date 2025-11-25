Читатель «За рулем» дооснастил УАЗ датчиком уровня охлаждающей жидкости

На автомобиле УАЗ Патриот нет датчика уровня охлаждающей жидкости. Я решил исправить этот недостаток.

Приобрел расширительный бачок от Газели Бизнес с таким датчиком. Подключил параллельно датчику уровня тормозной жидкости.

При загорании аварийного сигнала на панели приборов стоит лишь выяснить, какой жидкости не хватает!

Примечание редакции: контроль уровня охлаждающей жидкости, безусловно, полезен, но информацию о низком уровне лучше вывести на отдельный индикатор.

С. Ляпустин, Курганская область

