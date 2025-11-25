Почему у легендарного «ушастого» автомобиля было столько проблем

ЗАЗ-966​‍​‌‍​‍‌ и ЗАЗ-968 «ушастый» — легендарный автомобиль, которого ждал весь Советский Союз. На «ушастом» ездили все — от простых рабочих до знаменитостей, а теперь он пользуется популярностью среди ретро-любителей. Автор канала «Автовод со стажем» пишет, что сам по себе «ушастый» был простой конструкцией и по большей части надежным автомобилем. Но в нем, как и в любой другой машине, были свои недостатки.

© ГлагоL

Каждый владелец сталкивался с проблемой системы охлаждения двигателя. Весной и осенью при температуре воздуха более +25°С приходилось приоткрывать люк моторного отсека, а зимой — при -10°С дополнительно утеплять мотор, так как иначе он не заводился. Коробка передач такого автомобиля изначально не отличалась идеальной регулировкой, и зубья синхронизации приходилось настраивать практически каждому хозяину. Зависала она по-разному — в этом смысле ключевую роль играло время года, в которое была собрана машина — наиболее удачными считались автомобили, собранные летом.

Тросик спидометра «ушастого» служил недолго, и как только он рвался, стрелка показывала неправильную скорость. Это стало темой для множества анекдотов, а сам спидометр был спасением водителей, которым нужно было точное время, чтобы рассчитать свои действия на дороге. Через 4-5 лет эксплуатации автомобиль требовал замены обивки салона и усиления рам кресел.

Зимой многие владельцы снимали характерные «уши» — воздухозаборники — и устанавливали съемные лючки, чтобы лучше прогревать двигатель и чтобы в моторном отсеке не селились голуби и воробьи. Но несмотря на все недостатки, автомобиль умели любить за возможность езды на различных видах топлива (в том числе и на газу) и простоту в обслуживании — в этом, впрочем, и был один из его ​‍​‌‍​‍‌недостатков.

