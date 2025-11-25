Наконец-то у «Нивы» появился мотор: тест-драйв обновленной Lada Niva Travel

Пятидверная Lada Niva Travel первой получила новый двигатель объемом 1,8 литра. Но это далеко не единственное, что изменилось в популярном внедорожнике. Как теперь поехала «Нива»?

© Quto.ru

Внедорожник Lada Niva Travel раньше был известен российским автолюбителям под именем Chevrolet Niva. Но что с крестом Луи Шевроле, что с фирменной ладьей на решетке радиатора под капотом стоял знакомый по классической «Ниве» слабенький двигатель мощностью 83 л.с. Этих «лошадок» едва хватало, чтобы совершать обгоны на трассах, да и расход топлива был огромным. Поэтому многие владельцы «Нив» решали проблему самостоятельно – есть даже комплекты переоснащения на турбонаддув.

И вот – свершилось! Не прошло и тридцати лет, как Lada Niva получила новое «сердце». Сначала – только пятидверка Niva Travel, но в следующем году этот же мотор начнут ставить и на трехдверные внедорожники Niva Legend. Стоило ли изобретать велосипед?

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Тест-драйв Lada Iskra: долгожданная российская новинка

Что за новый двигатель получила Lada Niva Travel?

Интересно, что в Тольятти не стали пытаться адаптировать под «Ниву» какой-то из своих 16-клапанных двигателей, а сделали новый 8-клапанный. Верх взяли от модернизированного мотора «Гранты», а коленвал и поршни – от 1.8 Evo, который устанавливают на «Весту».

Итог – рабочий объем увеличен до 1,8 литров, мощность выросла с 83 до 90 л.с. Спокойно! Все это затеяли, конечно, не из-за прибавки в 7 «лошадей», а ради повышения крутящего момента. И тут новому двигателю есть, чем похвастать.

Максимальный крутящий момент старого мотора – всего 129 Нм, а у нового – 153 Нм, причем 124 Нм доступны уже при 1000 об/мин. Во время презентации нам показали график – двигатель 1.8 превосходит прежний 1.7 во всем диапазоне оборотов. Привод ГРМ теперь ременной, а не цепной, но в Тольятти нас заверили, что специально уделили внимание защите узла от грязи – это же внедорожник! В кожухе ремня есть дополнительные уплотнители. А при его обрыве клапаны не «встретятся» с поршнями, что убережет владельца от дорогостоящего ремонта.

Поддон стал алюминиевым вместо стального, улучшено охлаждение масла, глубокий «стакан» обеспечивает надежную подачу смазки даже при больших кренах. Модернизирована система охлаждения, улучшена работа отопителя, поэтому обещают, что в «Ниве» наконец-то не будут мерзнуть ноги во время сильных морозов. Наконец, новый мотор оказался аж на 25 кг легче.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Как едет Lada Niva Travel с мотором 1.8?

Разгон до сотни сократился с бесконечных 19 секунд до уже более-менее приемлемых 16,2. В суетливом городском потоке Lada Niva Travel теперь не выглядит чужой и позволяет уверенно держаться в темпе шустрых «легковушек».

Но главное, что Niva Travel теперь значительно быстрее достигает трассовых скоростей, поэтому не нужно постоянно смотреть в зеркало заднего вида, пытаясь выскочить в левый ряд, чтобы объехать грузовик. Более того, многие сами охотно его уступают, завидев яркие ходовые огни светодиодных фар.

Возросшие динамические возможности привели к тому, что пятая передача у «Нивы» теперь не «для галочки» или спокойного движения по шоссе, на ней действительно можно разгоняться – разгон с 80 до 120 км/ч на высшей ступени уменьшился почти вдвое, с 47 до 25,6 секунды! Инженерам даже пришлось разработать новые шестерни пятой передачи, потому что старые не выдерживали нагрузки. Еще в трансмиссии появились усиленные задние полуоси и сцепление, а также более выносливая «начинка» межосевого дифференциала.

Обгонять на двухполосках также стало проще – спасибо и прибавке в крутящем моменте, и характеру двигателя, который вполне можно «крутить» до 5 тысяч «оборотов» и при этом не оглохнуть от рева, заполняющего салон. Новый мотор работает тише, а другие опоры силового агрегата позволили еще и уменьшить вибрации на руле и рычаге коробки. Впрочем, набалдашник все еще заметно «пляшет» на холостых.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Еще одно больное место «Нивы» - расход топлива. Указано, что в смешанном цикле он сократился с 10,2 до 9,9 л/100 км, но на самом деле эти цифры не отражают реальной картины. В ходе теста Lada Niva Travel потребляла в среднем 12 л/100 км, а у машины со старым мотором было бы на пару литров больше. И чем активнее ездить, тем больше будет эта разница – на высоких оборотах она может доходить до 30%.

Удивительно, но Lada Niva Travel с новым мотором обойдется дешевле в содержании, чем с прежним. И дело не только в расходе топлива, но и в расценках на сервисное обслуживание. За 4 ТО (до 60 000 км) владелец отдаст 65 170 рублей против 71 830.

Что еще поменялось в машине?

Гидроусилитель руля сохранился – он по-прежнему сопит насосом в крайних положениях, но дает водителю хорошую обратную связь, что важно, если быстро ехать по рыхлым покрытия и бездорожью. А Lada Niva Travel на это способна! Грунтовки, разбитый асфальт, лесные дороги? Подвеске как будто все равно – все неровности эффективно гасятся в недрах амортизаторов. И это – даже на 17-дюймовых колесах (новинка для «Нивы»).

Тормоза тоже привели в соответствие с динамикой – вместо старых «классических» суппортов теперь стоят механизмы от «Весты» с вентилируемыми дисками. Новые ступицы не требуют регулировки подшипников. Изменена конструкция стабилизатора поперечной устойчивости – он теперь расположен впереди других элементов подвески.

© Lada

© Lada

© Lada

Те, кто внимательно смотрел на фотографии, наверняка обратили внимание на обновления в передней части машины. Решетка стала крупнее, чтобы улучшить охлаждение радиатора более мощного двигателя, но главное – это вышеупомянутые светодиодные фары.

Современная оптика светит лучше – до 120 метров против 80 при ближнем свете и до 230 метров против 190, если включить дальний. Шире – и сам пучок, поэтому в темноте с такими фарами ездить гораздо комфортнее, чем с прежними «галогенками».

Причем эти фары будут доступны уже в средней комплектации Life, а высшие Enjoy и Techno могут похвастать мультимедийным комплексом EnjoyPro со встроенными сервисами «Яндекса» (музыка, навигатор) и голосовым помощником. Сам экран все так же смешно выглядит на передней панели с плавными формами, но работает система без нареканий.

© Lada

Сколько стоит обновленная Lada Niva Travel

Новый двигатель, а также модернизация подвески, тормозов и трансмиссии, конечно, увеличат цену внедорожника. Пока точных данных нет (продажи еще не начались), но сейчас Lada Niva Travel в комплектации Classic’24 стоит от 1 314 000 рублей.

Так что можно предположить, что цена вырастет примерно до уровня 1,4 миллиона рублей. И, учитывая проведенный объем доработок, такая доплата не выглядит слишком большой, потому что Lada Niva Travel стала во всех отношениях лучше. А в следующем году пакет обновлений получит и Lada Niva Legend.