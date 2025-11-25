«Китайский Volkswagen» в парке «За рулем» — первые впечатления
Названы отличительные черты кроссовера Jetta VS5
В наш парк поступил кроссовер Jetta VS5 – и сразу порадовал немецким дизайном салона и массой деталей, знакомых по автомобилям Volkswagen.
Это блок климатики, круглый переключатель света слева от руля, баранка с изрядным количеством настоящих кнопок и характерным сечением обода, селектор трансмиссии и интуитивно понятные, неперегруженные подрулевые переключатели безо всяких вращающихся колечек.
Понравилось изобилие мест для хранения мелочевки – в том числе полочка в левом углу передней панели, отсек за клавишей ручного тормоза, ниша на консоли перед селектором трансмиссии.
Освоюсь – расскажу, каков «китайский Volkswagen» в эксплуатации.
