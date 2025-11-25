Чем грозит покупка автомобиля у пенсионера

В России мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Покупатель приобретает машину у пожилого человека, а через какое-то время продавец обращается в суд, заявляя, что действовал под давлением преступников. И правоохранительные органы могут, в таком случае, изъять авто. Об этом "Российской газете" рассказал директор правового департамента компании "Рольф" Юрий Гейдорф.

© ТАСС