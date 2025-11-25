Эксперт Гейдорф объяснил, чем грозит покупка автомобиля у пенсионера
В России мошенники адаптировали схему с продажей квартир на автомобили. Покупатель приобретает машину у пожилого человека, а через какое-то время продавец обращается в суд, заявляя, что действовал под давлением преступников. И правоохранительные органы могут, в таком случае, изъять авто. Об этом "Российской газете" рассказал директор правового департамента компании "Рольф" Юрий Гейдорф.
"В России объем рынка автомобилей с пробегом составляет около 6 млн машин в год. Из них почти 75% - это сделки между двумя физическими лицами. Зачастую автомобиль оформлен на пенсионеров. На этом могут быть разные причины, одна из частых - налоговые и другие льготы. Поэтому покупка у пожилого человека - явление частое. Вежливый водитель в солидном возрасте, ухоженная машина - обычно это не вызывает подозрений. Однако юридические проблемы могут возникнуть после сделки. Прецедентов еще не так много, судебная практика набирает объем в этом направлении. Но уже очевидно, что стоит быть крайне внимательным при покупке машины "с рук". Следует обратить внимание на все детали, внимательно изучить документы. Конечно, гораздо надежнее приобретать машину у официальных дилеров, которые представляют гарантии и проводят необходимые проверки. Или же воспользоваться сервисом для сделок между физическими лицами, которые также предлагают некоторые официальные дилеры. Но главный совет - это быть предельно внимательным, обращать внимание на любые странности в поведении и документах", - отмечает эксперт.