Toyota Land Cruiser 70 на гусеничном ходу продается в России за 7,5 млн рублей

В Ярославской области в продаже появился уникальный автомобиль – Toyota Land Cruiser 70 Series, который полностью преобразован под гусеничное шасси.

На реализацию этого проекта владельцу понадобилось около полутора лет, и он подчеркивает, что все изменения были официально задокументированы – имеется соответствующий сертификат. Автомобиль эксплуатируется примерно такой же срок, а пробег в 274 тысячи километров обусловлен тем, что машина выпущена в 1993 году.

Под капотом установлен дизельный двигатель 1KZTE, который работает в паре с автоматической коробкой передач, модифицированной кевларовыми фрикционами и дополнительным радиатором.

Кроме гусениц, в доработки входят электронные блокировки на передней и задней оси, шноркель, подогрев двигателя и лифт подвески на 50 мм.

Цена уникального внедорожника составляет 7,5 миллиона рублей, что значительно выше рыночной стоимости. Тем не менее, такой уровень модернизаций и уникальность исполнения оправдывают установленный ценник, позволяя этой «семидесятке» выделяться среди прочих предложений на вторичном рынке.