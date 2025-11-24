Заблокировали на парковке: как действовать и наказать нарушителя

Эксперты издания Njcar.ru рассказали, как действовать в ситуациях, когда машину заблокировали на парковке, чтобы самому не получить штраф и добиться наказания для виновника, сообщает ИА DEITA.RU.

Изначально водителям советуют найти владельца авто, перегородившего выезд. Нужно осмотреть вокруг, возможно, владелец просто отошёл в магазин или офис поблизости. Затем следует проверить лобовое стекло: иногда водители оставляют номер телефона под дворником.

Если контактов нет, можно активировать сигнализацию: Легкое постукивание по колесу или стеклу может запустить охранную систему автомобиля. Такде можно поговорить с прохожими. Местные жители или работники могут знать владельца машины. Если машину заблокировали в торговых центрах – обратиться к администратору, который может объявить по громкой связи.

Если поиски владельца авто не принесли результатов, нужно позвонить в ГАИ (дежурная часть). Сотрудники могут связаться с владельцем по базе данных или отправить наряд, а также оформят заявление.

В таком случае для виновника можно добиться наказания. Если перекрытие проезда попадает под статью 12.4 КоАП РФ, нарушителя оштрафуют на несколько сотен до трёт тысяч рублей (в Москве), а его автомобиль могут эвакуировать на спецстоянку.

Если нет времени ждать инспекторов, нужно сделать чёткие фотографии. Важно зафиксировать номер автомобиля, его положение и то, что он действительно создаёт помеху. Через портал ГАИ можно отправить заявление с фото.

Эксперты не советуют самостоятельно сдвигать машину. Повреждение чужого автомобиля или попытка его переместить может привести к крупному штрафу, уголовной ответственности или даже обвинению в попытке угона.