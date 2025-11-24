АвтоВАЗ показал футуристический минивэн «Рамзес» с биодизайном

По данным историков автомобилестроения, в период конца 1990-х — начала 2000-х годов дизайнеры российского автогиганта активно работали над созданием перспективных моделей. Особое внимание в это время уделялось стилю, известному как «биодизайн» — направлению, которое предполагает использование плавных, органичных форм, визуально напоминающих природные объекты.

© runews24.ru

Концепт «Рамзес» изначально задумывался как автомобиль с передовой аэродинамикой и нестандартными очертаниями кузова. В отличие от более традиционных серийных моделей ВАЗа, он должен был обладать выразительными «ракушечными» линиями, что способствовало бы улучшению его аэродинамических характеристик.

Единственным материальным результатом и воплощением проекта «Рамзес» стал полноразмерный макет, изготовленный из пенопласта, который демонстрировал предполагаемый внешний вид минивэна. После создания макета разработки были остановлены. Таким образом, «Рамзес» остался в истории российского автопрома как нереализованный, но весьма любопытный эксперимент эпохи активного поиска новых дизайнерских форм.Ранее Kia отзывает 250 тысяч своих седанов для исправления заводского дефекта.