Большинство россиян не планируют менять свой автомобиль в 2026 году. Они готовы сохранять привычную машину, несмотря на новинки и спрос на альтернативные виды передвижения - таковы итоги нового исследования международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, которое оказалось в распоряжении "Российской газеты".

По данным опроса* международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service, основная масса автовладельцев (80%) в ближайшем году не рассматривают обновление, они готовы продолжать обслуживание и эксплуатацию проверенного автомобиля. Только 9% задумываются о продаже старого и покупке другого авто с пробегом. Еще 6% опрошенных планируют покупку нового авто. Небольшая доля (3%) респондентов думает продать свою машину и вообще ничего не покупать взамен: перейти на каршеринг или общественный транспорт.

При этом более 70% участников опроса отметили, что машина для них жизненно необходима и трудно представить себе повседневную жизнь без нее. Но каждый четвертый водитель сообщил, что автомобиль важен, но он готов пользоваться альтернативной личному транспорту. Лишь 4% уверены, что вообще легко обойдутся без авто.

"Автовладельцы все больше ориентируются на разумные и прагматичные решения. Большинство людей остаются верны своему автомобилю, предпочитая стабильность и предсказуемость. К тому же, результаты опроса подтверждают, что для большинства водителей автомобиль гораздо больше, чем просто средство передвижения. Машина стала естественной частью комфортной жизни, свободы планирования и независимости. А наша задача - обеспечивать надежность и безопасность каждого автомобиля, чтобы владелец всегда мог чувствовать свободу и уверенность передвижения", - комментирует Никита Родионов, технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

*Интернет-опрос проводился в октябре 2025 года, в нем приняли участие более 1600 участников - российских автовладельцев.