Трамвайные пути и левый поворот: что нужно знать водителю

Поворот​‍​‌‍​‍‌ налево — ответственное действие водителя, поскольку он вынужден пересекать встречную полосу и выбирать ту траекторию движения, которая приведет его к финишу. Автор канала «Автовыбор» пишет, что если при повороте направо в правилах дорожного движения указана четкая рекомендация, в какую полосу надо повернуть направо, при повороте налево ее нет, и это нередко становится причиной не самых правильных поступков водителей.

Перед выполнением левого поворота водитель должен занять крайнее левое положение на проезжей части. Закончив поворот, он может продолжать движение по любой полосе, однако зачастую перестроиться ему надо во время самого движения — особенно в том случае, если сразу после перекрестка водитель должен повернуть с левого края на правый.

Особой сложностью являются перекрестки, на которых поворот налево разрешен сразу из нескольких полос. В таком случае, в тот момент, когда одновременно поворачивают несколько автомобилей, преимуществом обладает тот, кто движется без перестроения, остальные должны ему уступить. Еще больше трудностей появляется, если после поворота происходит сужение дороги — в подобной ситуации действует принцип «помехи справа», и водитель, который движется слева, должен уступить дорогу.

Отдельного внимания заслуживает поворот налево на улице с трамвайным направлением. Если нет дорожных знаков, которые подразумевали бы, что движение в ту или иную полосу осуществляется именно так, поворот налево осуществляется с трамвайной линии, по которой движутся автомобили, следующие в ту сторону, куда вам надо повернуть. Прежде, чем повернуть, вам нужно уже быть на рельсах, значком поворота подать сигнал остальным и только тогда начать поворот.

При этом важно учитывать, что другие участники движения могут начинать поворот с обычной полосы проезжей части, создавая потенциально опасную ситуацию. В таком случае возникнет аварийная ситуация. Несмотря на то, что при таком повороте будет прав именно тот, кто будет поворачивать законно, всякое столкновение будет доставлять неприятность всем ​‍​‌‍​‍‌участникам.

