Как изменились цены на Lada за 30 лет

Специалисты портала Quto.ru изучили архивные дилерские прайс-листы, что позволило проследить, как менялись цены на автомобили марки Lada на протяжении последних 30 лет.

Так, в январе 1997 года самой доступной моделью был ВАЗ-21053, больше известный как "Жигули". Дилеры продавали седан за 5640 долларов, что по курсу того времени составляло 31,6 миллиона рублей. С учетом инфляции - это примерно 900 тысяч современных рублей.

После денежной реформы 1998 года цены на "Жигули" колебались. Один салон продавал ВАЗ-21053 за 3400 долларов, другой - за 5500, что при среднем курсе составляло от 69 до 113 тысяч рублей. К 2008 году стоимость "пятерки" стабилизировалась на уровне 150 тысяч рублей (около 550 тысяч современных).

Производство классических "Жигулей" завершилось в 2012 году, последней моделью стал универсал ВАЗ-2104, который стоил 220 тысяч рублей. Для сравнения: цены на другие универсалы того времени были следующими: Lada Kalina - 290 тысяч рублей, Lada Largus - 376 тысяч рублей.

После ухода с рынка классических моделей статус самой доступной модели отечественного бренда заняла Lada Granta. На момент старта продаж (декабрь 2011 года) самый простой седан обходился покупателю в 229 тысяч рублей. С учетом инфляции эта сумма эквивалентна 598 тысячам рублей в современных ценах. Для сравнения, сейчас базовая Lada Granta стоит от 750 тысяч рублей, но ее оснащение значительно богаче.

Базовый седан 2011 года оборудовался 80-сильным силовым агрегатом, водительской подушкой безопасности, неокрашенными бамперами и не имел усилителя руля. Сегодня бамперы окрашены, ГУР присутствует, а мотор выдает 90 лошадиных сил. Кроме того, автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов, электроприводом передних стекол и аудиоподготовкой.

