Какие авто с пробегом дороже пяти млн рублей выбирают покупатели

Авито Авто: на рынке б/у авто за 5 млн рублей началась эра рационального выбора

Специалисты Авито Авто изучили кросс-интересы пользователей, выбирающих подержанные автомобили дороже 5 млн рублей.

Исследование показало, какие модели рассматривают эти покупатели в качестве альтернативы первоначально выбранным вариантам.

В исследовании участвовали следующие модели: BMW 5-й серии, BMW X5, Land Rover Range Rover, Li Auto L7, Mercedes-Benz GLS-класса, Mercedes-Benz S-класса, Porsche Cayenne, а также Toyota Land Cruiser Prado.

Оказалось, что покупатели подержанных автомобилей премиум-класса стоимостью от 5 миллионов рублей больше не ограничиваются выбором в рамках одного бренда или типа кузова.

Так, владельцы моделей BMW, Mercedes-Benz и Porsche активно рассматривают в качестве альтернативы как проверенные временем внедорожники, так и новые китайские кроссоверы.

Ярким трендом стала популярность BMW X5 с пробегом, которую чаще других рассматривают в качестве замены таким разным моделям, как Mercedes-Benz S-класса, Porsche Cayenne и даже новый китайский Li Auto L7. Вторым безусловным фаворитом на вторичном рынке остается Toyota Land Cruiser, привлекающая внимание поклонников Range Rover, Mercedes-Benz GLS и BMW 5-й серии.

При этом сегмент новых автомобилей уверенно отвоевывает внимание премиальной аудитории. Модели из Китая, такие как Geely Monjaro, Li Auto L7 и Jetour T2, регулярно попадают в топ альтернатив для покупателей немецких марок. Например, те, кто ищет Mercedes-Benz S-класса, с почти равным интересом смотрят на BMW X5 и на новый Jetour T2.

Исследование показало, что современный покупатель подержанного автомобиля дороже 5 млн рублей в первую очередь ищет оптимальное соотношение цены, функциональности и надежности, свободно переходя границы между сегментами и статусами.