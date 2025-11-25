Эксперт "ЗР" назвал четыре надежных авто до 500 000 рублей
Можно ли приобрести качественный автомобиль за 500 тысяч рублей? Таким вопросом задаются многие автолюбители. Эксперт "За рулем" Александр Виноградов решил выяснить, какие машины доступны в этом ценовом сегменте и на что следует обратить внимание при выборе.
В подборке оказались четыре варианта: Ford Fusion, Lada Granta, Skoda Fabia и Chevrolet Lacetti. Рассмотрим их подробнее.
Ford Fusion 2007-2008 годов выпуска
Несмотря на возраст, на рынке можно найти множество ухоженных экземпляров. Большинство машин оснащены бензиновыми двигателями Duratec объемом 1,4 л (86 л.с.) и 1,6 л (101 л.с.), которые служат более 350 тысяч километров. Однако стоит помнить о необходимости замены ремня ГРМ каждые 150 тысяч километров, лучше сократить этот интервал до 75 тысяч. Среди коробок передач предпочтительнее механика или четырехступенчатый автомат, сочетающийся с мотором 1,6. Робот Durashift EST, который встречается с младшим двигателем, лучше избегать.
Lada Granta 2018-2019 годов выпуска
Отечественная модель будет свежее "Форда". На рынке представлены машины с различными типами кузова: седан, хэтчбек, лифтбек и универсал. Последний доступен в версии Кросс.
Наиболее распространен восьмиклапанный двигатель 1,6 мощностью 87 л.с. Он надежен, но после 60 тысяч километров может заклинить водяной насос, что может привести к обрыву приводного ремня и ремня ГРМ. Также встречаются машины с 16-клапанным двигателем мощностью 106 л.с., который не имеет слабых мест и обеспечивает достойную динамику. Плюсом машины является доступность запасных частей и их невысокая стоимость.
Skoda Fabia
Рестайлинговая версия "Шкоды Фабии" второго поколения также доступна за 500 тысяч рублей. На рынке представлены хэтчбеки и универсалы.
Чаще всего встречаются машины с двигателями 1,4 (86 л.с.) и 1,6 (105 л.с.). Мотор 1,4 BXW надежен, но не отличается хорошей динамикой. Ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 80-90 тысяч километров. Также стоит проверить трубку подогрева отработавших газов, которая часто течет и может привести к падению уровня антифриза.
Chevrolet Lacetti
По словам эксперта, эта модель уступает Гранте только по ассортименту типов кузова: на рынке представлены седаны, хэтчбеки и универсалы.
Большинство автомобилей оснащены бензиновым двигателем F16D3 объемом 1,6 литра и мощностью 109 л.с. Мотор весьма ресурсный, но имеет слабые места - систему зажигания и ремень ГРМ.
Заключение
Виноградов подчеркнул, что за указанную сумму можно найти вполне исправный автомобиль. Все перечисленные варианты имеют одно преимущество: они реже попадаются в такси, чем популярные Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Renault Logan. Однако перед покупкой важно провести диагностику и изучить сервисную историю машины.
