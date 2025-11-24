Названы минусы минерального масла

Автоэксперт Трушкова: использование минерального масла ускоряет износ двигателя

Минеральное моторное масло характеризуется низкой ценой, однако его эксплуатация может привести к быстрому износу двигателя. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

Юлия Трушкова, директор по сервису компании «Рольф»:

– Основной недостаток минерального масла – ограниченный температурный диапазон работы. Оно быстро густеет на холоде. Это затрудняет запуск зимой: масляная пленка образуется медленно, что увеличивает износ мотора. При высоких температурах такое масло становится слишком жидким, теряет вязкость и не защищает двигатель.

Также Трушкова отметила, что минералка быстро теряет свои свойства из-за окисления. При нагреве она распадается, образуя отложения, что ухудшает работу двигателя. Кроме того, минеральное масло хуже удерживает присадки и быстрее теряет моющие способности, что может привести к закоксовке поршневых колец и забивке маслоприемника.

Минеральное масло может быть разумным выбором для старых атмосферных двигателей, выпущенных в 70–90-х годах, которые не предназначены для синтетических масел. Кроме того, оно может быть актуально при ограниченном бюджете и небольших пробегах, а также для автомобилей, используемых в теплых климатических условиях без резких температурных изменений, подчеркнула специалист.

