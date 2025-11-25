Названы причины рекордных продаж подержанных автомобилей в России

В России в октябре 2025 года жители страны купили 653 тыс. подержанных легковых машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

© РИА Новости

«Рост спроса на автомобили с пробегом в октябре обусловлен несколькими факторами. Во-первых, это плановое сезонное увеличение спроса – в структуре продаж подержанных машин на данный момент достаточно большое количество автомобилей, привезенных по каналам параллельного импорта. <...> Во-вторых, косвенно влияла информация о росте стоимости новых автомобилей в связи с внесенными в законодательство корректировками», — сообщил «Автостату» директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее были названы китайские автомобили с лучшей остаточной стоимостью.