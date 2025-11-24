Почему важно ездить на машине постоянно

Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий объяснил "Российской газете", почему на машине нужно ездить постоянно.

© Российская Газета

"Современный автомобиль - это сложная система, где каждый узел рассчитан на постоянную работу. Оставляя машину "в спящем режиме" на недели и месяцы мы сокращаем ее ресурс. Если есть острая необходимость не эксплуатировать машину более 2-3 недель, необходимо проводить целый комплекс мероприятий, известных как "консервация автомобиля".

1. Аккумулятор не терпит простоя. Современные АКБ разряжаются даже при выключенном зажигании: на питание сигнализации, бортового компьютера и телематики уходит до 50 мА/ч. Через 3-4 недели без движения напряжение падает ниже 12,4 В - граница, ниже которой стартер не запустит двигатель, и начинается сульфатация пластин. Это своего рода "рак" аккумулятора: начинается незаметно, но убивает его за 1-2сезона простоя.

2. Масло и уплотнения стареют без движения. Стоящий автомобиль не прогревает масло до рабочей температуры. Конденсат накапливается в картере, образуя кислоты, которые разъедают сальники и прокладки. Автопроизводители рекомендуют минимум 30 км езды раз в 2 недели - именно столько нужно, чтобы масло циркулировало, прогревалось и вытесняло влагу.

3. Тормоза и подвеска "закисают". Тормозные диски без движения покрываются коррозией уже через10-14 дней. Пыльники амортизаторов и направляющих суппортов высыхают, резиновые втулки и сайлентблоки трескаются.

4. Электроника "засыпает" и выдает ошибки. Блоки управления переходят в спящий режим и теряют калибровку. После месяца простоя владельцы жалуются на ошибки ABS, ESP и ошибки мультимедиа.

Практический совет: раз в 10-14 дней - поездка 30+ км с прогревом до 90°C. Подзарядка АКБ раз в 3 недели (если нет движения). Лучше хранить автомобиль в сухом гараже с температурой выше +5 °C", - отметил эксперт.