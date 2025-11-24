Минтранс приравняет СИМ к транспортным средствам: штрафы станут выше

В РФ не видят необходимости в водительских правах для самокатчиков. В министерстве транспорта России отказались вводить права для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом заявил ИО замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Николай Чередниченко.

© Quto.ru

«Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности. Мы рассчитываем, что если всё пойдет по плану, то уже весной 2026 года у нас будут правила дорожного движения (для самокатов — прим. ред.). Пока речи о том, что они должны иметь права, у нас нет», — подчеркнул чиновник.

По его словам, правила будут подразумевать, что СИМ начнут относить к транспортным средствам, а пользователь такой техники будет квалифицироваться как водитель. Это значит, что за нарушения самокатчикам будут грозить те же штрафы, что и сидящим за рулём машин гражданам.

Помимо этого, в документе будет содержаться повышение минимального возраста пользователей СИМ для поездок по дорогам общего пользования с 14 до 16 лет. Ограничение не будет действовать в парках.