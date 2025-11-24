Скрытый потенциал: какие опции можно активировать в популярных китайских авто

На российском рынке новых автомобилей сложилась интересная ситуация: импортеры и дилеры по разным причинам не активируют или даже отключают некоторые опции в младших и средних комплектациях машин. Эти функции, доступные в топовых версиях тех же моделей, остаются "спящими", хотя физически присутствуют в иномарке.

Однако, как утверждают специалисты портала "Автовзгляд", при должном умении и навыках опции можно вернуть к жизни. Поскольку за последние четыре года продукция из Китая заняла большую половину отечественного рынка, вместе с автосалонами и сервисами появилось множество умельцев, которые без труда могут "прошить" и тюнинговать легковушки из КНР.

Так, отечественные умельцы научились "взламывать" штатные мультимедийные системы, открывать доступ к видеохостингам, сервисам "Яндекса", антирадарам, телевизионным каналам и музыкальным стримингам.

Кроме того, специалисты утверждают, что можно улучшить качество работы стереосистем и повысить комфорт пассажиров и водителя, изменив штатные настройки всего одним движением клавиши на ноутбуке, без вмешательства в техническую часть. Стоимость таких доработок не превышает 10 000 рублей.

Однако эксперты предупреждают, что у этой истории есть и обратная сторона медали. В случае выявления факта вмешательства в работу систем клиентам могут отказать в гарантийном ремонте, а в некоторых случаях и вовсе лишить гарантии.

