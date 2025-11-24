Как укротить передний привод на льду

Инструкторы по безопасности раскрыли секреты управления автомобилем на льду

© За рулем

С приходом зимы переднеприводные автомобили, столь привычные в городе, демонстрируют свой характер, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Они уверенно держат траекторию, но на льду и укатанном снегу могут преподнести сюрпризы. Основная сложность кроется в двойной нагрузке на передние колеса, которые одновременно и тянут машину, и задают направление. Это часто приводит к неожиданным срывам, особенно когда задняя ось теряет сцепление.

Главная ошибка многих водителей – резкий сброс газа в заносе, который только усугубляет ситуацию. Для выправления сноса передней оси, наоборот, нужно плавно убрать тягу и скорректировать руление.

На скользких спусках эксперты настоятельно рекомендуют максимально использовать торможение двигателем, что значительно снижает риск опасного скольжения.

Это позволяет сохранять контроль, в то время как резкое нажатие на педаль тормоза может привести к блокировке колес и потере управляемости.

Таким образом, уверенное вождение достигается не резкими маневрами, а точным дозированием тяги, своевременным торможением двигателем и спокойной работой рулем.