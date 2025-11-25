В России нашли решение проблемы хаотичной езды курьеров на велосипедах

Сервисы доставки должны контролировать скорость передвижения по городу и маршрут курьеров на электровелосипедах. Такое решение проблемы хаотичной езды доставщиков по тротуарам предложил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, передает ТАСС.

© Lenta.ru

По словам парламентария, мера позволит избежать введения требований о водительских правах для управления электровелосипедами. Он отметил, что сервисы доставки готовы к сотрудничеству и разрабатывают собственные транспортные средства с моторами, которые будут оснащены датчиком, позволяющим отслеживать и ограничивать скорость передвижения.

«Его (транспортного средства) скорость не более 25 километров в час, вес меньше, чем у мопеда. Есть потенциал в таких разработках, поскольку любой маршрут курьера, его скорость и манера вождения автоматически прослеживаются. Что важно для людей — доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний — доставщикам не нужно будет получать права», — рассказал Федяев.

Депутат добавил, что курьеры должны передвигаться по велодорожке, обочине или правому краю дороги, а также носить шлемы. Кроме того, следует провести работу по закреплению юридического понятия «электровелосипед».

Ранее Минтранс призвал не запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а работать над их развитием.