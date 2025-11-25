В России нашли решение проблемы хаотичной езды курьеров на велосипедах

Сервисы доставки должны контролировать скорость передвижения по городу и маршрут курьеров на электровелосипедах. Такое решение проблемы хаотичной езды доставщиков по тротуарам предложил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, передает ТАСС.
По словам парламентария, мера позволит избежать введения требований о водительских правах для управления электровелосипедами. Он отметил, что сервисы доставки готовы к сотрудничеству и разрабатывают собственные транспортные средства с моторами, которые будут оснащены датчиком, позволяющим отслеживать и ограничивать скорость передвижения.
«Его (транспортного средства) скорость не более 25 километров в час, вес меньше, чем у мопеда. Есть потенциал в таких разработках, поскольку любой маршрут курьера, его скорость и манера вождения автоматически прослеживаются. Что важно для людей — доставщики уйдут с тротуаров, что важно для компаний — доставщикам не нужно будет получать права», — рассказал Федяев.
Депутат добавил, что курьеры должны передвигаться по велодорожке, обочине или правому краю дороги, а также носить шлемы. Кроме того, следует провести работу по закреплению юридического понятия «электровелосипед».
Ранее Минтранс призвал не запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ), а работать над их развитием.