Автоюрист: машину со спущенными колесами могут эвакуировать без согласия владельца

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, что машину со спущенными колёсами или без стёкол и дверей могут эвакуировать без согласия владельца.

«Если машина разукомплектована — например, у неё спущены все колёса, не хватает стёкол, нет двери, — то в данном случае администрация города может выписать предписание с требованием убрать такой автохлам, а в дальнейшем эту машину могут эвакуировать», — цитирует эксперта «Татар-информ».

Как отметил Славнов, если водитель просто перестал ездить на машине и оставил её во дворе, то такое авто эвакуировать не могут.

Эксперт пояснил, что двор — это общая придомовая собственность, и каждый житель дома вправе там парковаться.

