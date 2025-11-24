Среди российских автолюбителей растет спрос на подержанные гибриды

Аналитик Сергей Целиков подчеркнул, что этот сегмент только начинает развиваться в нашей стране.

© Quto.ru

Российский рынок подержанных автомобилей с подзаряжаемой гибридной силовой установкой более чем активно растёт, что подтверждает статистика за десять месяцев этого года. Так, количество оформленных регистраций и перерегистраций машин с пробегом приблизилось к отметке в 14 тысяч единиц. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, этот результат больше на 84%.

Объём сделок в этом случае более чем в два раза уступает рынку новых PHEV, где за тот же срок было продано 30 тысяч автомобилей.

«Тем не менее, от месяца к месяцу виден рост. В октябре было зарегистрировано почти 2,5 тысячи подержанных гибридов. В начале года их число на вторичном рынке не превышало 1 тысячи единиц в месяц», — сообщил он.

Безоговорочным лидером на вторичном рынке, как и среди новых автомобилей, остаётся марка LiXiang. За отчётный период россияне поставили на учёт 4 455 подержанных автомобилей этой марки, что обеспечило ей 32% всего рынка и рост на 54% в годовом исчислении.

Следом в «пятёрку» самых популярных брендов вошли BMW с результатом в 2 630 машин, Voyah с 1 876 автомобилями, а также BYD и Volvo, которые набрали 942 и 918 единиц соответственно. Каждый из этих производителей демонстрирует уверенную двузначную положительную динамику.

Эксперт отметил, что формирование рынка происходит не только за счёт внутренних перепродаж, но и благодаря активному импорту машин с пробегом. За десять месяцев в страну было ввезено 5,3 тысячи подключаемых гибридов старше трёх лет. Таким образом, объём поставок увеличился на рекордные 140%.