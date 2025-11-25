Почему попытка сэкономить на ТО грозит загубить ДВС авто

В наше время техническое обслуживание автомобиля стало более сложным и ответственным процессом. Это не просто замена масла и фильтров, а целая система знаний и навыков, поскольку рынок запчастей в последнее время оказался переполнен некачественными запчастями, и дабы отличить оригинал от подделки могут потребоваться опыт и насмотренность. Даже опытные водители рискуют столкнуться с контрафактом, что может привести к дорогостоящему ремонту.

© Российская газета

Как отмечают эксперты портала "Автовзгляд", стоимость обслуживания машин постоянно растет. Это касается как оплаты труда специалистов, так и стоимости запчастей.

Однако проблема кроется не только в цене. Качество компонентов и расходных материалов снижается, а полки магазинов все чаще заполнены фальсификатами. В последние годы они стали причиной множества поломок двигателей, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в интернете и социальных сетях.

Масляный фильтр состоит из металлической колбы с отверстиями и фильтрующего элемента внутри. Однако практика показывает, что даже такие простые в конструкции детали могут произвести с нарушением технологий, из-за чего тонкие стенки колбы деформируются под давлением в системе, а фильтрующий элемент из некачественной бумаги быстро разрушается и рвется, оставляя отложения внутри агрегатов и узлов машины.

Кроме того, на высоких оборотах двигателя эти мелкие частицы фильтров могут попасть в камеру сгорания. Они застревают под маслосъемным кольцом и оставляют задиры на цилиндре.

Это представляет серьезную угрозу для любого автомобиля. Эксперты настоятельно рекомендуют внимательно выбирать масло и фильтры, регулярно проводить техническое обслуживание и избегать экономии, особенно когда разница в цене кажется значительной.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит установка китайских ламп в оригинальную оптику автомобиля.