Как не срываться за рулем в стрессовый сезон

Эксперты объяснили, почему в машине мы часто теряем терпение

© За рулем

С первым снегом и гололедом дороги превращаются в испытательный полигон для нервов. В эти дни особенно заметно, насколько по-разному водители реагируют на стресс, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Многие становятся раздражительными, и у этого есть психологические причины. Вспышки гнева за рулем часто вызваны целым клубком факторов: усталостью, перенесенным стрессом, ощущением несправедливости при маневрах других и инстинктивной территориальностью, когда любое вторжение в наше пространство кажется личным выпадом. А тут еще и хмурая погода влияет на настроение.

Оказавшись в салоне, человек ощущает себя в защищенном коконе, будто автомобиль создает невидимый барьер между ним и окружающим миром. Эта иллюзия анонимности порождает чувство безнаказанности.

Понимание этих механизмов – первый шаг к контролю. Вместо того чтобы видеть в резком водителе врага, полезнее предположить, что он просто куда-то очень спешит. Сохранять спокойствие – это не проявление слабости, а разумная экономия душевных сил.

Выстраивание плавного и предсказуемого стиля вождения – ключ к комфорту. Заранее сбрасывайте скорость перед светофорами, соблюдайте дистанцию и не пренебрегайте подготовкой автомобиля: зимней резиной, исправными тормозами и стеклоомывателями.