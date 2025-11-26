Эксперт рассказал о перспективах индийских автомобилей в России

Директор по стратегии и акционер мультибанковской онлайн-платформы финансирования автомобильного бизнеса Carcraft Борис Беленький поделился своим мнением о перспективах продаж легковых автомобилей из Индии в России.

© Российская Газета

В интервью "За рулем" он отметил, что местные компании демонстрируют высокую конкурентоспособность благодаря низкой себестоимости производства, что позволяет им предлагать модели по ценам, сопоставимым с именитыми брендами.

Некоторые индийские производители уже адаптируют свои автомобили к суровым климатическим условиям России, поставляя коммерческий транспорт и автобусы, подготовленные для эксплуатации в нашей стране.

Борис Беленький выделяет компактность и разнообразие индийских машин как их главные преимущества. В основном это хетчбэки, бюджетные кроссоверы и небольшие легковые автомобили, которые могут найти спрос на отечественном рынке.

Тем не менее есть и определенные трудности. Большинство индийских марок пока малоизвестны в РФ, и потребители предпочитают более привычные бренды. Кроме того, многие компании ориентировались на внутренний индийский рынок или страны с правым рулем, поэтому потребуется переработка моделей под российские стандарты.

Послепродажное обслуживание также является проблемой. Новые бренды потребуют времени на создание сервисной сети, поставку запчастей и гарантийное обслуживание. Без этого эксплуатация машин попросту невозможна.

В то же время, по словам эксперта, индийские автомобили имеют все шансы на успех в РФ, особенно в сегменте бюджетных и компактных моделей, однако в краткосрочной перспективе они будут нишевым явлением.

Ранее "РГ" рассказывала о том, сможет ли Индия стать опорой авторынка РФ.