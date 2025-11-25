Число заявок на автокредиты сократилось

Число заявок на автокредиты в октябре снизилось на 29,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "Российской газете" в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Этот сегмент кредитования не стал исключением из рыночной практики: банки все чаще отказывают клиентам в выдаче из-за высокой долговой нагрузки. Но активность выросла именно среди клиентов с уже одобренными заявками, которые стали кредитоваться в преддверии роста утилизационного сбора.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в октябре 2025 года количество заявок на автокредиты снизилось на 29,8%, а по сравнению с сентябрем 2025 года - на 3,4%.

"Скорее, можно говорить о том, что люди стали чаще брать уже одобренные им кредиты", - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В прошлом месяце люди взяли 42,5% одобренных им автокредитов. В течение 2025 года этот показатель, как отмечает Волков, был на уровне 23-35%. То есть спрос на автокредиты сокращается, но люди, которым они были одобрены, берут их активнее в преддверии роста утилизационного сбора, опасаясь дальнейшего повышения цен на автомобили.

Банки выдали 121 тыс. автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в октябре 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 1,4%. При этом по сравнению с предыдущим месяцем выдача автокредитов, напротив, выросла на 2,8%.

В ряде банков срок автокредитования может достигать десяти лет. Это снижает размер ежемесячного платежа, но повышает долговую нагрузку.

В свою очередь в ОКБ отмечают, что за месяц россияне взяли 139 тыс. автокредитов на 213 млрд руб., что больше результатов прошлого месяца на 7% и 9% соответственно.

С одной стороны, наблюдается устойчивый спрос, а с другой - снижение уровня одобряемости, которая может еще ухудшиться в 2026 году при внедрении мер по подтверждению доходов клиентов, а также при ужесточении правил расчета долговой нагрузки, запланированных к введению в 2026 году, считает директор департамента страхования и финансовых услуг АГ "Авилон" Андрей Игнатенко.

Кредиторы сейчас снижают свой аппетит к риску. В прошлом месяце этот показатель снизился с 22,8 до 17,1%. Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем.

При средней стоимости нового автомобиля, который оформляется в кредит, 2,7-2,8 млн руб. люди занимают в среднем 1,8-1,9 млн. То есть первый взнос, по данным еКредит с 6 октября по 2 ноября, составил около 33%. А ставка - 11%. При этом доля кредитных продаж в сегменте новых авто составляет 60-70%, авто с пробегом - около 30%, оценивают в финтех-компании "Баланс-Платформа". При покупке автомобилей с пробегом клиенты обычно выбирают максимальные сроки, говорит руководитель вертикали "Авто" компании Алексей Бородавин. В среднем это 7 лет, хотя у некоторых банков есть программы и на 10 лет.

"В сегменте новых автомобилей срок автокредита часто связан с маркетинговыми предложениями брендов, - говорит эксперт. - Поэтому срок может составлять при таких автокредитах от 1 года до 3 лет".

В сегменте автомобилей с пробегом, как и в сегменте новых, было оживление спроса, который подстегнуло введение нового утильсбора, продолжает Бородавин.

"Средняя ставка в сегменте автомобилей с пробегом сейчас - 26-28%. Но следует понимать, что при сумме кредита 1,0-1,3 млн руб. разница в 3-5% не такая чувствительная, как в ипотеке, поэтому клиенты продолжают брать автокредиты по текущим ставкам", - добавил эксперт.

Предложения от брендов с субсидированными ставками, по словам Бородавина, остаются главным двигателем продаж новых автомобилей: размер субсидий пока не снижается.

Как прогнозируют аналитики НКР, в ноябре и декабре автокредитование продолжит быстро расти, несмотря на высокие процентные ставки. По итогам 2025 года портфель автокредитов покажет прирост на 13-17%, что значительно медленнее прошлогодних 52%. Но уже в январе на рынке ожидается заметное падение выдач.