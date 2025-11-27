30 вариантов: какие автомобили можно привезти по льготному утильсбору

Список автомобилей, на которые сохранится льготный утильсбор. С первого декабря каждый, кто захочет привезти из-за границы машину мощнее 160 сил, не сможет заплатить утилизационный сбор по льготной ставке. Но для менее мощных исполнений «доступный утиль» сохранится. Директор компании E.N. CARS Евгений Забелин перечислил редакции Quto сразу 30 автомобилей китайского производства, которые пройдут по минимальному тарифу.
Как известно, в самой Поднебесной новые автомобили стоят недорого. Но мы попросили нашего собеседника вдобавок подсчитать, во сколько машина обойдётся конечному покупателю, включая доставку, полную легализацию и маржу посредника.
От 1 800 000 до 2 200 000 ₽ (вместо Lada Vesta и Haval Jolion) — 7 вариантов
В этом сегменте оказалось неожиданно много предложений! Притом самый доступный — революционный гибрид Geely Galaxy Starshine 6, вместо которого можно купить хорошо упакованный Geely Coolray.
Кроме того, у наших соседей доступна целая россыпь седанов: Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, Volkswagen Bora и Volkswagen Lavida — согласитесь, что это очень интересные альтернативы «Весте».
От 2 200 000 до 2 700 000 ₽ (вместо Belgee X50 и Changan CS35 Plus) — 10 вариантов
И здесь тоже можно разгуляться! Хотите подешевле? Есть Skoda Kamiq, Toyota Corolla и Volkswagen Tharu. А имея около 2,5 миллиона рублей, стоит взглянуть на Mazda CX-30, Skoda Kamiq GT или Geely Cityray.
По «верхней границе» проходят очень интересные кроссоверы — Nissan Qashqai, Honda XR-V и Toyota Corolla Cross. Наконец, в пределах 2,7 миллиона реально приобрести «живого классика» — Skoda Octavia.
От 2 700 000 до 3 000 000 ₽ (вместо Belgee X70 и Tenet T7) — 6 вариантов
Чем дороже автомобили, тем выше мощность… Но интересные варианты тоже имеются. Из кроссоверов — Mazda CX-5, Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc, а из легковушек — Honda Civic, Volkswagen Golf и Skoda Superb.
От 3 000 000 до бесконечности — 7 вариантов
По возрастанию цены идут: Nissan Altima за 3,1, Audi A3 за 3,3 и Volkswagen Tayron за 3,5 млн. Имея около четырёх миллионов, можно рассмотреть Nissan X-Trail, а также маленький, но премиальный Mercedes-Benz A-класса.
Кстати, о «премиуме»! Ценители автомобилей из ассортимента «большой немецкой тройки» могут заполучить весьма недурственные кроссоверы (правда, китайской сборки) — BMW X1 или Audi Q3 Sportback.
Автомобиль \ Оиентировочная стоимость, млн ₽
- Audi A3 3,30
- Audi Q3 Sportback 4,70
- BMW X1 4,40
- Chevrolet Cruze 1,90
- Galaxy Starshine 6 1,85
- Geely Cityray 2,60
- Geely Coolray 1,95
- Honda Civic 2,90
- Honda XR-V 2,60
- Hyundai Elantra 2,20
- Mazda 3 2,05
- Mazda CX-30 2,50
- Mazda CX-5 2,80
- Mercedes-Benz A-класса 3,90
- Nissan Altima 3,10
- Nissan Qashqai 2,60
- Nissan X-Trail 3,60
- Skoda Kamiq 2,25
- Skoda Kamiq GT 2,60
- Skoda Karoq 2,90
- Skoda Octavia 2,70
- Skoda Superb 3,00
- Toyota Corolla 2,30
- Toyota Corolla Cross 2,70
- Volkswagen Bora 2,20
- Volkswagen Golf 2,90
- Volkswagen Lavida 1,96
- Volkswagen Tayron 3,50
- Volkswagen Tharu 2,40
- Volkswagen T-Roc 3,00