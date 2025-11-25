Автоэксперт: в гололёд нужно снижать скорость

Автоэксперт Антон Ворошилов рассказал, что в гололёд важно снижать скорость.

«Можно представить такую картину: водитель едет спокойно, впереди светофор красный, надо тормозить. Но если нажать педаль тормоза резко, машина легко уйдёт в занос. Всё потому, что колёса заблокируются, а сцепление с покрытием минимальное», — пояснил он в беседе с Regions.ru.

Как считает Ворошилов, также необходимо регулярно проверять глубину рисунка протектора.

Помимо этого, эксперт советует соблюдать дистанцию, так как зимой длина тормозного пути увеличивается в несколько раз.

