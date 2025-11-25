Юрист напомнил о процедуре замены водительских прав с января

Автоюрист, адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько напомнил о процедуре замены водительских прав с января 2026 года.

«Всё очень просто. Если права закончились, например, в 2022 году, то прибавляем три года к дате, указанной в удостоверении. И получаем последний день действия», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, сама процедура никак не меняется, но если удостоверение истекло, то его нужно заменить.

«Для этого получить медсправку и обратиться в подразделение ГАИ либо МФЦ — они тоже предоставляют такую услугу», — уточнил Радько.

Ранее автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов в беседе с 360.ru рассказал, что практическую часть экзамена на права планируют автоматизировать, полностью исключив человеческий фактор.