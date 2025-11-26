«За рулем» проверил работоспособность выдвижных ручек Haval F7 при заморозках

© За рулем

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов поделился впечатлениями от эксплуатации редакционного кроссовера Haval F7 нового поколения.

В центре внимания – выдвижные ручки, по которым есть вполне закономерные сомнения: будут ли четко срабатывать при минусовых температурах и осадках? Что греха таить: на некоторых машинах эти ручки отказываются «принимать» русскую зиму – моторчик не справляется, и ручки просто не выезжают из пазов. Поэтому в случае с Haval F7 эксперт заранее сымитировал сложные погодные условия.

А именно – после мойки ручки специально были оставлены влажыми, чтобы в ночных заморозках создать им максимально неприятные условия работы. Что же случилось с модными «выдвигушками» наутро? И как на новом Haval F7 обстоят дела с бесключевым доступом? Смотрим видео!