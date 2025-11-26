Как найти на вторичке неубитую Skoda Fabia

Как найти на вторичке неубитую Fabia за полмиллиона и проездить на ней еще долго
Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Skoda Fabia
По мнению специалиста издания «За рулем» Александра Виноградова, за полмиллиона рублей можно стать владельцем одного из самых практичных и выносливых автомобилей на рынке – Skoda Fabia второго поколения.
В эту сумму укладываются обновленные модели 2012-2013 годов выпуска, доступные как в кузове хэтчбек, так и в виде более дорогого, но просторного универсала.
При осмотре он советует обратить внимание на состояние кузова: заводская оцинковка надежно защищает его от ржавчины, поэтому следы сильной коррозии обычно выдают прошлые серьезные аварии.
Среди двигателей чаще встречаются проверенные временем бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра.
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
– Самый популярный мотор 1.4 BXW не отличается хорошей динамикой. Но при этом он очень надежен. Нужно только помнить про замену ремня ГРМ каждые 80-90 тысяч км. Также нужно проверить район трубки подогрева отработавших газов. Она часто течет, из-за чего падает уровень антифриза.
Более мощный 105-сильный двигатель 1.6, знакомый по Volkswagen Polo Sedan, иногда может проявлять характер в виде стука поршневой, однако, как показывает практика, на его общем ресурсе это не сказывается.
Что касается трансмиссии, то механическая коробка передач практически безупречна, а 6-ступенчатый автомат Aisin также способен служить верой и правдой долгие годы.
Важным условием для автоматической коробки является строгое соблюдение регламента замены жидкости, поскольку этот агрегат крайне чувствителен к ее качеству и чистоте.
В целом, при грамотном подходе к выбору Skoda Fabia остается одним из лучших предложений в своем ценовом сегменте, предлагая владельцу завидную надежность и практичность.