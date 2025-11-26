Как найти на вторичке неубитую Skoda Fabia

Эксперт «За рулем» рассказал, на что обратить внимание при выборе Skoda Fabia

© За рулем

По мнению специалиста издания «За рулем» Александра Виноградова, за полмиллиона рублей можно стать владельцем одного из самых практичных и выносливых автомобилей на рынке – Skoda Fabia второго поколения.

В эту сумму укладываются обновленные модели 2012-2013 годов выпуска, доступные как в кузове хэтчбек, так и в виде более дорогого, но просторного универсала.

При осмотре он советует обратить внимание на состояние кузова: заводская оцинковка надежно защищает его от ржавчины, поэтому следы сильной коррозии обычно выдают прошлые серьезные аварии.

Среди двигателей чаще встречаются проверенные временем бензиновые агрегаты объемом 1,4 и 1,6 литра.

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Самый популярный мотор 1.4 BXW не отличается хорошей динамикой. Но при этом он очень надежен. Нужно только помнить про замену ремня ГРМ каждые 80-90 тысяч км. Также нужно проверить район трубки подогрева отработавших газов. Она часто течет, из-за чего падает уровень антифриза.

Более мощный 105-сильный двигатель 1.6, знакомый по Volkswagen Polo Sedan, иногда может проявлять характер в виде стука поршневой, однако, как показывает практика, на его общем ресурсе это не сказывается.

Что касается трансмиссии, то механическая коробка передач практически безупречна, а 6-ступенчатый автомат Aisin также способен служить верой и правдой долгие годы.

Важным условием для автоматической коробки является строгое соблюдение регламента замены жидкости, поскольку этот агрегат крайне чувствителен к ее качеству и чистоте.

В целом, при грамотном подходе к выбору Skoda Fabia остается одним из лучших предложений в своем ценовом сегменте, предлагая владельцу завидную надежность и практичность.