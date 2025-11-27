Почему регионы вводят запрет на продажу бензина детям

Региональные власти запрещают продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, керосина и мазута, используемых в качестве топлива.

Исключение - розничная продажа бензина подросткам, достигшим 16 лет и имеющим водительские удостоверения. Продавцов-нарушителей будут штрафовать на суммы от трех тысяч до 150 тысяч рублей.

В Татарстане и в Волгоградской области такие нормы уже действуют, в Пензенской - вступили в силу 25 ноября, а в некоторых регионах заработают в будущем году.

Говоря об актуальности таких шагов, власти и эксперты обращают внимание на рост ДТП с участием несовершеннолетних водителей, в частности, на компактных мопедах - питбайках. За девять месяцев этого года в нашей стране зафиксировано 659 дорожно-транспортных происшествий с участием подростков.

600 родителей оштрафовали

Предложенный прокуратурой Кемеровской области закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним автомобильного бензина на территории региона приняли в двух чтениях 26 ноября.

"За семь месяцев число ДТП с участием детей выросло значительно - со 148 до 171, то есть на 15,5 процента. Увеличилось и количество пострадавших в авариях подростков. В 33 случаях за рулем находились дети, пятеро из них погибли. Более 600 родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это право".

Статистика ГИБДД в этом году пестрит "детскими" историями. 17-летний житель города Тайга без прав решил прокатиться на маминой машине. Во время обгона не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в другой автомобиль. Потом подросток вышел из машины, не поставив ее на ручник, и та врезалась в еще одно транспортное средство. Два человека оказались в больнице. А в поселке Чистогорском 13-летний водитель новенького кроссового мотоцикла не уступил дорогу машине на перекрестке. Результат - тяжелейшие травмы. Как оказалось, мотоцикл подростку купили накануне аварии. Якобы за руль садиться не велели, но, видимо, и препятствий особых не чинили.

Для нарушителей требований нового закона предусмотрены штрафы от трех до 50 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту "РГ" в прокуратуре Кемеровской области, его действенность покажет правоприменительная практика. И тогда, возможно, придется еще принять подзаконные акты, чтобы устранить возможные лазейки.

Три причины запретить

В Ярославской принят в первом чтении. Штрафы для граждан, должностных и юридических лиц составят от трех до 150 тысяч рублей.

Как уточнил депутат областной думы Василий Бобков, необходимость ограничить попадание горюче-смазочных материалов в руки подростков связана с двумя факторами. "Во-первых, это антитеррористическая защищенность. Случается, что подростки покупают горюче-смазочные материалы, чтобы выполнить незаконную миссию, будучи под контролем определенных структур. Во-вторых, у нас появилась такая проблема, как мотоциклы-эндуро, на которых в основном несовершеннолетние ездят по дорогам общего пользования, дворам, тротуарам", - пояснил Василий Бобков.

По мнению депутата, принятие закона будет блокировать возможность для несовершеннолетних приобрести ГСМ хотя бы на крупных автозаправочных станциях.

Есть и третья причина. Подростки могут использовать горючие материалы в качестве психоактивных веществ. По словам главврача Ярославской наркологической больницы Александра Волкова, за девять месяцев 2025 года в регионе за наркологической помощью обратились 28 несовершеннолетних, в том числе и по поводу употребления веществ из группы горюче-смазочных материалов.

Аналогичный законопроект разработан в Костромской области. Документ получил одобрение владельцев автозаправочных станций, сообщил директор регионального департамента транспорта Евгений Кананин.

Прокуратура подсказала

В Приморском крае ограничения продаж горючего приняты в конце октября. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

"Тревожно за молодых людей, ведь не всегда есть взрослые, которые могут предостеречь их и уберечь. Кроме того, поведение несовершеннолетних водителей на дорогах становится опасным для добросовестных участников дорожного движения", - прокомментировал инициативу председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого заксобрания Игорь Чемерис.

В Ростовской области разработать документ об ограничений продаж ГСМ предложила прокуратура региона. Законопроект уже готов, предполагается, что он должен вступить в силу с марта будущего года.

В Вологодской области такой закон также начнет действовать с 1 марта 2026-го. Работники автозаправочных станций теперь будут вправе требовать документальное подтверждение возраста покупателей и отказывать в реализации топлива при его отсутствии.

Председатель областного законодательного собрания Роман Заварин подчеркнул, что новые правила сыграют роль превентивных мер: "Принятый закон станет серьезным барьером для покупки детьми горючего, необходимого для эксплуатации мототранспортных средств". За нарушение требований закона предусмотрены штрафы от трех до 50 тысяч рублей.

Также вологодские парламентарии дополнительно предложили законодательно закрепить понятие "дрифт" и квалифицировать его на парковках, общественных пространствах, дорогах общего пользования как "опасное вождение".

Однако некоторые вологжане, обсуждая новый закон, выразили мнение, что запрет может спровоцировать незаконные способы приобретения топлива, например, слив бензобаков. Об этом законодателям еще предстоит подумать

Запретили еще летом

В двух регионах ограничительная норма действует не первый месяц. В Волгоградской области запрет на продажу бензина подросткам введен в апреле 2025 года и объясняется режимом повышенной готовности в Южном федеральном округе. В Татарстане соответствующий закон с подачи Госавтоинспекции МВД по Республики Татарстан принял Госсовет в середине июля этого года.

Как пояснила глава комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Захарова, количество ДТП в регионе с участием детей на мототранспорте в 2024 году выросло на 40 процентов по сравнению с 2023-м. А число погибших увеличилось втрое. Поскольку гонять на питбайках школьники начинают во время летних каникул, именно в этот период и возрастает аварийность на дорогах. Поэтому парламентарии не стали откладывать решение в долгий ящик и ввели запрет в разгар лета.

Насколько эффективным оказался этот закон там, где он действует, пока сказать трудно. Итоги года Госавтоинспекция еще не подводила. Не была обнародована и статистика штрафов за продажу топлива подросткам.