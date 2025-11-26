Как заставить окна перестать потеть

© ГлагоL

Почему​‍​‌‍​‍‌ потеют стекла в машине? Главная причина — разница температур в салоне и за окном, когда влажный холодный воздух оседает конденсатом на стеклах. Автор канала «Мастер-Ок» пишет, что это может происходить еще и из-за неисправности радиатора, грязного фильтра или мокрых ковриков в салоне. Исправить это можно простым и действенным способом своими руками.

Самое универсальное решение — пена для бритья. Небольшое ее количество выдавливают на стекло и растирают по всей поверхности. Делать это можно губкой, тряпкой или даже рукой. Важно нанести плотный слой пены и оставить ее на пару-тройку минут, чтобы химия вступила в дело.

Затем убираем ее сухой бумагой или салфеткой. Сохранится этот эффект от двух недель до месяца — такие стекла перестают «плакать» даже при сильных перепадах температур и высокой влажности в салоне авто. Пена для бритья создает на стекле невидимый гидрофобный слой, который препятствует образованию конденсата и делает путешествия более комфортными и ​‍​‌‍​‍‌безопасными.

