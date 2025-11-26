Названы американские машины для ввоза в РФ по льготному утильсбору

Топ-5 американских автомобилей, попадающих под льготный утильсбор

© За рулемЗа рулем

С 1 декабря 2025 года в России заработает обновленная схема расчета утилизационного сбора. Эксперты предупреждают, что новые правила могут значительно изменить рынок параллельного импорта и привести к увеличению цен. Особенно это коснется автомобилей мощностью свыше 160 л. с., которые чаще всего встречаются у европейских брендов, все еще популярных среди российских потребителей.

Некоторые модели автомобилей американских производителей выпускаются для внешних рынков с моторами, мощность которых не превышает 160 л. с. Такие машины попадают под льготный утильсбор в России.

Первая модель – седан Chevrolet Monza с 1,5-литровым мотором на 113 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой. Эта модель привлекает ценой, стартующей с 95 тысяч юаней (около 1,05 млн рублей) в Китае.

Далее в списке компактный кроссовер Chevrolet Trax. Для американского рынка он предлагает 1,2-литровый турбомотор мощностью 137 л.с. в сочетании с классическим 6-ступенчатым автоматом. Идеален для городских условий, с ценой от 21,5 тыс. долларов (около 1,7 млн рублей) в США.

В Европе стильный кроссовер Ford Puma имеет литровый двигатель EcoBoost с вариантами форсировки на 125 и 155 л.с., оба принадлежат к льготной категории. Доступны механические и 7-ступенчатые роботизированные коробки. Цены на эту модель начинаются от 28,9 тыс. евро (около 2,6 млн рублей).

Также версия кроссовера Ford Kuga с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механикой попадает под новый утилизационный сбор. Этот переднеприводный автомобиль в Европе стоит почти 40 тыс. евро (около 3,6 млн рублей).

Закрывает список купеобразный кроссовер Buick Envista для рынка США, с 1,2-литровым турбомотором на 136 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой. Цена начинается от 23,5 тыс. долларов в США (около 1,85 млн рублей).

