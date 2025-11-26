Как китайцы делают дешевые автомобили

Еще недавно фраза "сделано в Китае" ассоциировалась с дешевыми и недолговечными товарами. Но времена изменились: сегодня Китай - один из лидеров по производству автомобилей, а его машины поражают не только технологиями, но и доступностью. Ценовая политика на авторынке Поднебесной строится из почти невоспроизводимой за пределами КНР комбинации факторов: мощного государственного импульса, гигантских масштабов производства, эффективной локализованной цепочки поставок и инженерной культуры, заточенной под минимизацию затрат. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты портала "Авто.ру".

Поддержка государства

Первый и главный фактор - масштабная поддержка со стороны государства. Китайское правительство уже много лет целенаправленно развивает автомобильную промышленность, особенно электромобили. Оно выдает субсидии покупателям и производителям, льготные кредиты и финансирует строительство огромных заводов и зарядных станций - все это радикально снижает финансовую нагрузку как на компании, так и на конечного потребителя.

Кроме того, долгое время высокие пошлины на импорт и требования к иностранным компаниям создавать совместные предприятия с местными защищали китайских производителей. Это дало им время и возможность спокойно расти и набираться опыта, не боясь конкуренции с мировыми гигантами.

Гигантский масштаб: почему размер имеет значение

Китай - крупнейший автомобильный рынок в мире. Такой огромный спрос внутри страны создает уникальные условия. Когда заводы таких компаний как BYD и Geely выпускают миллионы машин в год, затраты на исследования, разработку новых технологий и содержание заводов распределяются на каждую единицу продукции. Представьте, что вы печете один пирог или тысячу - стоимость одного кусочка в большом объеме будет гораздо ниже. То же самое и с автомобилями. Это резко снижает их себестоимость.

Все свое: эффективные цепочки поставок

Китай создал практически самодостаточную экосистему для производства авто. Почти все детали - от стекла и стали до сложной электроники - производятся внутри страны или у соседей. Это избавляет от дорогих и долгих перевозок через океан и снижает зависимость от курсов валют.

Некоторые компании, например BYD, пошли еще дальше. Они контролируют всю цепочку - от добычи сырья для батарей до сборки готового автомобиля. Такой подход позволяет избежать лишних наценок. А жесткая конкуренция между местными производителями деталей постоянно давит на цены комплектующих.

Инженерный подход: проще - не значит хуже

Китайские инженеры мыслят практично. Их задача - не вставить в машину самую дорогую и новейшую технологию просто ради "галочки", а создать надежное и безопасное решение за разумные деньги. Они часто используют уже проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие технологии, адаптируя и улучшая их. Это позволяет удешевить и ускорить процесс разработки, не жертвуя ключевыми качествами автомобиля.

Что в цифрах?

"По прогнозам, продажи новых автомобилей в Китае могут превысить в этом году 32 миллиона, что примерно на 3% выше результатов 2024 года. Причем почти половина от всего рынка составляют модели с гибридной или полностью электрической силовой установкой.

В лидерах по продажам в этом году держатся бюджетные хэтчбеки Geely Xingyuan и BYD Seagull. На внутреннем рынке их цена в пересчете на рубли - не выше миллиона. Но в России данный класс автомобилей утратил популярность, да и стоимость после пересечения границы фактически удваивается. Сейчас они продаются в РФ уже по ценам от полутора до двух с половиной миллионов рублей, поэтому объем предложения этих моделей весьма ограничен", - отмечает в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" эксперт журнала "Авто.ру" Иван Ананьев.