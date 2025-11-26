Не верьте блогерам: эксперт дал советы по выбору моторного масла

Замена масла - одно из важнейших мероприятий для продления долголетия двигателя. Но как выбрать правильное масло? Не все опытные автолюбители знают важные критерии и условия, а только-только севшие за руль - тем более. Эксперт "За рулем" Михаил Колодочкин составил подробный гайд по выбору моторного масла.

Если коротко, то следует придерживаться рекомендации производителя по вязкости и эксплуатационной категории - они есть в руководстве по эксплуатации; выбирать продукцию крупных и известных российских или европейских производителей; не верить блогерам, которые проверяют качество масла, устраивая ему прожарку на бытовой сковороде.

Основным параметром моторного масла является его эксплуатационная категория. Она маркируется двумя латинскими буквами - например, SL или SN. Чем дальше вторая буква по алфавиту, тем современнее продукт. Опускаться ниже рекомендованной категории нельзя. Новейшие масла обозначаются как SQ - они совместимы с более ранними классами, включая SM и SL, и уже выпускаются российскими производителями.

Использование масла более низкой категории допускается только временно и в экстренной ситуации, когда мотор остался без смазки. В таком случае допустимо залить любое подходящее масло, но при первой возможности его необходимо заменить целиком, уточняет специалист.

Сегодня на рынке остается доля импортных масел, однако их происхождение зачастую сложно подтвердить, а количество контрафакта выросло. Эксперты советуют ориентироваться на продукцию крупных российских компаний или известных европейских марок и пользоваться фирменными онлайн-подборщиками, которые есть у каждого производителя.

А вот продукции малоизвестных брендов лучше сторониться, так как в этом случае риск купить контрафакт или масло, которое не соответствует параметрам, указанным на этикетке, очень высок. Еще один важный параметр моторного масла - вязкость. Она определяется требованиями производителя двигателя. Если указано 5W-30, отклоняться от этих параметров не следует. Для холодного запуска предпочтительны "нулевки" - масла с индексом 0W, обладающие лучшими низкотемпературными свойствами. Различия между 0W-30 и 0W-40 связаны с тем, как продукт ведет себя при прогреве: более высокое второе число означает более густое масло на горячую.

Маловязкие масла 0W-20 подходят только для современных моторов с малыми зазорами. Для старых или изношенных двигателей они не годятся - масляный клин не сформируется, давление в системе упадет, а смазка будет уходить через увеличенные зазоры.

Излишне вязкие масла также небезопасны: они повышают трение, могут вызвать перегрев или засорение масляных каналов, особенно в двигателях с даунсайзингом. Такой вариант оправдан лишь для сильно изношенных агрегатов, где повышенная вязкость временно компенсирует износ.

Смешивать масла разных типов в пути допустимо только для доливки уровня - оставаться без масла опаснее. Но продолжительную эксплуатацию на смеси Колодочкин не рекомендует.

Также эксперт посоветовал не верить тестам блогеров, которые нагревают масло на сковородке, например. Это не имеет никакого отношения к реальности. Нагрев в бытовых условиях показывает лишь визуальные изменения - потемнение или образование налета, но не отражает работу присадок, стабильность базы или защитные свойства. В реальном моторе масло работает в условиях циркуляции, охлаждения и воздействия продуктов сгорания, что невозможно воспроизвести на кухне.