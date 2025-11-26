Семь кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца

Эксперт «За рулем» рассказал про самые выносливые субкомпактные кроссоверы

Изначально кроссоверами (CUV – Crossover Utility Vehicle) называли самые компактные модели с увеличенным дорожным просветом на легковой платформе. Постепенно гамма типоразмеров расширялась, и сегодня формально различают четыре класса кроссоверов – от субкомпактных до полноразмерных, сообразно их длине и колесной базе.

Самыми массовыми и востребованными остались субкомпактные – длиной 4-4,4 м, и таких моделей не счесть.

На нашем рынке, впрочем, ассортимент не был широким, и среди машин, продаваемых в 2015-2017 годах, вариантов не так много. Если отмести модели, у которых вообще нет полного привода (фактически это приподнятые хэтчбеки), то еще меньше.

Общую живучесть мы оцениваем по жизнестойкости и ожидаемому ресурсу ключевых компонентов – кузова, двигателя и трансмиссии. Коррозия в возрасте 8-10 лет у большинства машин уже проявляется в том или ином виде. Очевидные аутсайдеры по этой части – китайские модели того же периода. Например, стремительно ржавеющий Lifan X60.

Среди моторов наибольшие сомнения вызывают все «турбо» с прямым впрыском. Многие способны на 250 тысяч или даже 300 тысяч км пробега без серьезного ремонта, но нередко их жизнь заканчивается раньше.

Среди трансмиссий самое слабое звено, естественно, – вариатор. Роботизированную коробку, в теории, можно поддерживать в работоспособном состоянии долго – механическая основа крепкая. У вариаторов все иначе. Бесспорно, отдельные экземпляры служат свыше 300 тысяч км, но у большинства намного раньше наступает момент, когда ремонт дороже, чем замена в сборе. На части машин, в том числе японских, CVT сдаются на пробегах до 150 тысяч км, иногда – даже в гарантийный период. Живучесть – это не про вариаторы. И потому в нашем рейтинге отсутствует, например, Toyota C-HR – продавали ее только с CVT.

7-е место – Nissan Qashqai

85% Кашкаев в возрасте 8-10 лет на вторичке – с вариатором, 22% – с неудачным турбомотором 1.2, который не всегда доживает до 200 тысяч км. Наихудшее сочетание, таким образом, абсолютно понятно.

Вариаторы Jatco JF015E (при моторе 1.2), JF016E (при 2.0) и JF017E (при дизеле) в теории служат 200 тысяч км. Проблема в том, что состояние их при покупке в подержанном виде оценить крайне сложно.

А двухлитровый атмосферник здесь – с прямым впрыском: после 150 тысяч км он требует раскоксовки, общая же прочистка нужна еще раньше, и обычный АИ-95 для него – не самое подходящее топливо. Тем не менее, это – лучший выбор, а минимальные риски обеспечивает только механическая коробка передач и передний привод. Этот дуэт способен на 250 тысяч км.

Защита от коррозии неплохая по меркам класса. В подвеске есть слабые места: подшипники ступиц, задние амортизаторы. Недолговечна рулевая рейка.

Почему подержанный Qashqai так дорог? Видимо, благодаря японскому происхождению.

6-е место – Opel Mokka

После рестайлинга основным стал двигатель 1.4 – с распределенным впрыском, но с турбиной, очень термонагруженный и не с самым надежным внешним оборудованием (термостат, модуль зажигания). Ресурс достаточный, но поршневая группа или стенки цилиндров из строя могут выйти внезапно и насовсем. Более предсказуем дизель, но недостатков у него тоже немало.

Оптимальный вариант – старый и очень ресурсный атмосферник 1.8 с чугунным блоком: передний привод при МКП, полный – при АКП. Ни механика D16, ни гидроавтомат 6Т40, увы, не лучшие в классе, но 250 тысяч км пробега при благоприятных обстоятельствах выдерживают.

Подвеска рассчитана на ровный асфальт, а на корявом некоторые элементы растрясаются и выходят из строя быстро.

Муфта полного привода в сколь-нибудь сложных условиях быстро перегревается. Все остальное у Мокки хорошо: оснащен недурно, ржавеет медленно и неохотно.

5-е место – Skoda Yeti

При обилии сочетаний мотор-коробка выбирать не из чего. Турбомоторы 1.4 здесь еще «дореформенные» – со слабой цепью ГРМ и множеством других недостатков.

Полный привод дружит с не менее капризным турбомотором 1.8 и роботом DQ250 – оба, в принципе, дотягивают до 300 тысяч км пробега, но совершенно непонятно, с каким количеством ремонтов.

Верный вариант, по сути, один: атмосферник 1.6 (110 л.с.) с гидроавтоматом AQ250 (клон японского Aisin TF-60SN), привод – только передний. Некоторые хлопоты при больших пробегах доставляют и эти агрегаты, но с «турбо» и роботом это несравнимо.

Подвеска крепкая, к коррозионной стойкости есть вопросы – рано сдаются колесные арки, двери и некоторые другие места. Многие мелкие неисправности связаны с электрической частью.

4-е место – Ford EcoSport

Ford EcoSport – из тех моделей, которые редко вспоминают при поиске на вторичке, а потому на машину очень умеренные цены.

Правда, большинство предложений (73%) – с мотором 1.6 (122 л.с.) и роботом PowerShift (Getrag 6DCT250), который хоть и выдерживает 250 тысяч км, но лишь ценой регулярных замен сцепления. И привод у такого сочетания только передний.

Годные к рассмотрению и нерискованные варианты: 1.6 4×2 и 2.0 (140 л.с.) 4×4 – оба с МКП. Если не мучать двигатели скверным топливом, до 350 тысяч км они доживают. Механическая коробка с индексом IB5 – не лучшая среди аналогов, но 250 тысяч км ходит.

В багажнике, конечно, никаких заявленных 354 л нет – от силы 300. В остальном EcoSport очень гармоничная, хорошо оснащенная и надежная машина. Кузов неплохо противостоит коррозии.

3-е место – Renault Duster

С 2015 года Renault Duster шел в рестайлинге первого поколения. Длина – 4315 мм, клиренс – 205 мм, багажник – 408 л (у 4×2 – больше). Средняя цена восьмилетних машин – 1,16 млн рублей, средний пробег – 140 тысяч км.

Технический клон Renault Duster с тем же набором агрегатов – Nissan Terrano, у которого иная внешность и чуть более насыщенные комплектации, а цены – такие же.

85% Дастеров на вторичке – с полным приводом, и сочетается он со всеми моторами. Их три – бензиновые атмосферники 1.6, 2.0 и дизель 1.5. У всех есть определенные недостатки, но все ходят более 300 тысяч км.

Большинство машин (75%) – с надежными МКП двух типов, ресурс у них примерно такой же, как у двигателей. Гидроавтоматы DP2/DP8 без ремонта столько не выдерживают – в районе 200 тысяч км им требуется переборка. В ремонте они просты и сравнительно недороги.

У кроссовера превосходная подвеска, но средний уровень противостояния коррозии (со стороны днища защита недостаточная), а также простое оснащение и дешевые материалы салона.

Число мелких неурядиц после 100 тысяч км – почти как у Лад. Но Duster задуман как очень бюджетный автомобиль, и ему это простительно.

2-е место – Hyundai Creta

Первое поколение Hyundai Creta продавали с 2016 года. Длина – 4270 мм, клиренс – 190 мм, багажник – 402 л. Средняя цена восьмилетних машин – 1,55 млн рублей, средний пробег – 120 тысяч км.

Hyundai Creta – добротная машина, способная на 300 тысяч км пробега без дорогостоящего ремонта. В продаже есть экземпляры, пробежавшие под 400 тысяч км.

Моторы 1.6 и 2.0 – атмосферные с распределенным впрыском, коробки передач – гидроавтомат (73% машин) или механика. Привод у 32% машин – полный.

Моторам приписывают возникновение задиров, в том числе на малых пробегах, и масложор – как одно из проявлений задиров. В реальности такие случаи весьма редки и связаны часто с небрежным обслуживанием.

Подвеска нормальная, слабыми можно назвать разве что стойки стабилизатора. Мелкие поломки – в пределах нормы для бюджетного кроссовера. Коррозии в большей степени подвержена задняя дверь, иногда ее меняли по гарантии.

1-е место – Suzuki Vitara

Suzuki Vitara продавали с 2015 года. Длина – 4175 мм, клиренс – 185 мм, багажник – 375 л. Средняя цена восьмилетних машин – 1,5 млн рублей, средний пробег – 110 тысяч км.

Suzuki Vitara на некоторых других рынках продавалась под названием Escudo. Этот кроссовер – редкий случай, когда модель можно без особых опасений брать с любыми моторами и коробками.

Самый массовый мотор – 1.6 (110 л.с.) с распределенным впрыском.

Топовый двигатель 1.4 (140 л.с.) оснащен турбиной и прямым впрыском. С первым мотором хлопот меньше, но ему недостает динамики. В обоих случаях можно рассчитывать на 250-300 тысяч км пробега.

Автоматы Aisin TF-71SC или TF-73SC служат столько же, сколько и двигатели. МКП встречается намного реже, и вопросов к ней нет никаких.

Как и у других моделей Suzuki, у Витары простое и консервативное оснащение. Зато к общей надежности не придраться. Коррозионная стойкость тоже достойная.