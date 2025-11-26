Как погода за окном влияет на прогрев ДВС

Извечный шекспировский вопрос "быть или не быть" в глазах автовладельцев часто перерастает в другой, не менее насущный, - греть или не греть силовой агрегат своего железного коня после длительной стоянки.

Профессионалы единогласны в своем мнении: прогрев двигателя на холостых оборотах необходим всегда. Однако длительность этого процесса зависит от температуры на улице. Специалисты портала "Автовзгляд", беседуя с экспертами отрасли, выяснили, как выбрать оптимальный интервал для этой процедуры, который не займет много времени и не навредит ДВС в холода.

Так, продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич отмечает, что прогрев двигателя - это простая, но важная процедура, особенно в зимний период. Основная цель - дать агрегату выйти на рабочие температуры с минимальным износом. На холоде моторное масло густеет, а резкий старт непрогретого мотора может привести к ускоренному износу из-за сухого трения.

Независимый автоэксперт Ольга Козлова рекомендует ориентироваться на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Большинство современных автомобилей оснащены индикатором температуры на приборной панели. Оптимальная температура для начала движения составляет от 50 °C до 60 °C.

В свою очередь, технический специалист дистрибьютора автозапчастей компании Rossko Константин Ершов считает, что оптимальная длительность работы двигателя на холостых оборотах при минусовой температуре составляет три-пять минут. После этого следует начать плавное движение на низких оборотах до выхода двигателя на рабочую температуру. Такой подход продлевает срок службы мотора, снижает расход топлива и защищает систему смазки.

Алексей Абрамов, технический эксперт по продукту бренда автозапчастей Marshall, уверен, что универсального совета о том, как долго следует прогревать двигатель, не существует. Оптимальное время прогрева зависит от типа двигателя (бензиновый или дизельный), его рабочего объема и температуры окружающей среды.

Ольга Козлова добавляет, что длительность процедуры прогрева будет меняться в зависимости от температуры воздуха. При температуре около +5 °C двигатель достаточно греть одну-две минуты, при температуре от 0 °C до -5 °C - три-пять минут, а при температуре от -5 °C до -15 °C - пять-восемь минут. В мороз ниже -15 °C процедура может занять от 8 до 15 минут, особенно если у автомобиля дизельный двигатель или турбонаддув.

Дмитрий Николаевич рекомендует не трогаться с места, пока указатель температуры не "оживет". Когда это произойдет, масло будет в достаточно нормальной консистенции для выполнения своих функций. Затем следует двигаться в щадящем режиме, спокойно прогревая машину пять минут и медленно начиная движение на низких оборотах.

В случае экстремальных условий, при морозе ниже -25 °C, придется прогревать мотор 12-15 минут, а первые несколько километров двигаться со скоростью не выше 50 км/ч.

Эксперты напоминают, что не менее важно проявлять заботу и о коробке передач: там тоже есть масло, которое прогревается еще медленнее, чем смазка в двигателе. В первые 30 минут поездки специалисты рекомендуют избегать максимальных скоростей и резких переключений

