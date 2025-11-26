Эксперты объяснили, почему сигнал Check Engine не всегда требует срочного ремонта

© За рулем

Внезапно загоревшийся оранжевый значок Check Engine способен испортить настроение любому водителю, вызывая картины серьезных поломок и круглых сумм к оплате.

Однако специалисты автосервисов спешат успокоить: далеко не каждое появление этого индикатора – повод для немедленного визита в мастерскую, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

На самом деле, Check Engine может загореться по двум причинам. Первый – штатная проверка при включении зажигания, когда все лампочки ненадолго загораются и гаснут. Если же индикатор активируется во время движения, но двигатель работает ровно и без посторонних звуков, причина, скорее всего, в небольшом сбое.

Современный автомобиль – это сложный компьютер на колесах, и один из множества датчиков мог просто выдать некорректный сигнал. Частой причиной ложной тревоги становится и банально неплотно закрытая крышка бензобака.

Если мотор работает стабильно, можно спокойно завершить поездку. Для выяснения причин полезно иметь простой диагностический сканер OBD-II, который подключается к специальному разъему и считывает код ошибки.

Это поможет понять, насколько серьезна ситуация. Тем не менее, даже если значок погас сам, специалисты рекомендуют в ближайшие день-два посетить автосервис для профилактической проверки.

Однако есть ситуации, когда медлить нельзя. Если загоранию «Check Engine» сопутствуют потеря мощности, вибрация или неровная работа мотора, а сам индикатор начинает мигать – движение необходимо немедленно прекратить.