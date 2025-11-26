Авто Mail рассказал, как снизить сонливость за рулем в осенне-зимний период

© За рулем

Эксперт издания подчеркнул, что человек по своей природе склонен к дневному образу жизни и фактически «запрограммирован» быть активным днем и отдыхать, когда солнце уходит за горизонт.

Эта особенность сказывается на ваших водительских навыках осенью и зимой, когда темное время занимает большую часть суток. Сонливость за рулем опасна – по нескольким причинам:

Что делать, если за рулем клонит в сон?

Лучший вариант – не бороться с этим чувством, найти безопасное место, остановиться и немного вздремнуть – обычно для «перезарядки» хватает 15-30 минут. Если вы не располагаете даже этим временем, все равно остановитесь: выйдите из машины, сделайте зарядку. Также поможет выпить кофе или даже простой воды, а после возобновления движения – запустить в салон побольше свежего воздуха, открыв окна.