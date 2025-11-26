Эксперт оценил слухи об удорожании Lada

АвтоВАЗ сможет свободно повышать цены на автомобили после увеличения утильсбора, сообщает телеграм-канал The Экономист со ссылкой на экспертов.

© Инвест-Форсайт

Они отметили, что после распродажи складов с китайскими машинами АвтоВАЗ не будет бояться конкуренции и сможет бесконечно поднимать цены.

Однако владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов считает, что данные алармистские прогнозы не выдерживают простейшей проверки цифрами.

«Да, складские запасы китайских автомобилей действительно сокращаются — за десять месяцев 2025 года импорт из Китая упал на 68% и составил всего 210 тысяч машин. Но это не означает, что китайцы покидают рынок. Идёт простая нормализация поставок после периода затоваривания, когда к концу 2024 года на складах скопилось до 350 тысяч нераспроданных машин», — пояснил эксперт «Инвест-Форсайту».

На самом АвтоВАЗе положение сейчас далеко не безоблачное, продолжает он. Продажи Lada за десять месяцев 2025 года упали на 25%, а доля на рынке снизилась до 25–31%. У компании на складах порядка 60–65 тысяч автомобилей — это двухмесячный запас, который нужно реализовывать. В таких условиях говорить о возможности «бесконечно накручивать цены» просто нелогично. Тольяттинский завод вынужден думать не о завышенной маржинальности, а о том, как удержать покупателя в условиях высокой ключевой ставки и дорогих кредитов, подчеркивает предприниматель.