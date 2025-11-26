Как быстро и осторожно открыть примерзшую дверь автомобиля

Внезапные морозы снова застали многих автовладельцев врасплох. Намертво примерзшая дверь в это время не такая уж и редкость. Не стоит поддаваться панике и применять силу, которая может повредить машину. Воспользуйтесь проверенными методами.

Если замок замерз, а ключ простой из металла, его можно очень аккуратно нагреть зажигалкой. Раскаленный металл растопит лед внутри личинки. Делайте это нужно в перчатках и осторожно. А можно использовать специальный антиобледенитель или изопропиловый спирт, залив немного жидкости в замочную скважину. Этот способ считает наиболее безопасным. Также можно продуть феном. Поток теплого воздуха направьте в замок через бумажную трубку.

Когда замок щелкает, но дверь не поддается, вероятно, примерзли уплотнители. В этом случае пригодится пластиковый скребок или даже банковская карта. Ими можно аккуратно сколоть наледь вокруг щелей. Однако металлические предметы использовать нельзя. Они могут поцарапать краску, поясняет канал «АвтоВзгляд».

А можно полить уплотнители почти холодной водой. Кипяток категорически запрещен. От резкого перепада температуры стекло может треснуть. Если по-другому не получится, плавно, но сильно надавите на дверь руками. Иногда небольшого смещения достаточно, чтобы лед отпустил.

Чтобы утром не быть застигнутым врасплох, нужно быть готовым. Если нет теплого гаража, купите чехол-укрытие. Или перед вечером просуньте между дверью и уплотнителем полиэтиленовый пакет. Специальные силиконовые спреи для резины также снижают риск примерзания.

