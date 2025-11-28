Новые правила расчета утилизационного сбора вступят в силу с 1 декабря этого года. Автоэксперты рассказали о том, какие машины подорожают, а какие еще возможно успеть купить.

Главный редактор журнала «5 колесо» Алексей Вожаков считает, что повышение цен коснется вообще все марки автомобилей. Но больше всего цены поднимутся на авто с мощностью выше 160 лошадиных сил.

— Среди таких машин будет Toyota RAV 4, поскольку у нее есть модификация с объемом двигателя 2,5 литра и мощностью 204 лошадиных сил. Утильсбор на нее составит свыше одного миллиона рублей. Это сделает ее в первое время абсолютно неконкурентоспособной, — рассказал эксперт.

К таким автомобилям также относятся BMW X5 и Geely Monjaro. Автоэксперт добавил, что новые правила коснутся и гибридов, и электромобилей.

Россиян призвали не тянуть с покупкой автомобиля

Руководитель компании по подбору поддержанных авто «АвтоКачество» Кирилл Шаманин полагает, что на машины, у которых мощность составляет до 160 лошадиных сил, цены возрастут еще больше, ведь на них всегда есть спрос.

— Мы просто переживаем очередной этап повышения цен на все и сразу. Это коснется абсолютно всей линейки корейских машин, например Hyundai Solaris, Elantra, Sonata. Меньшей степени утильсбор коснется праворульных японских машин, которые никогда официально не завозились в Россию. Это Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross, Mazda Roadster и другие, — подчеркнул Шаманин, передает NewsNN.

Однако также рассматривается возможность освобождения от уплаты утильсбора владельцев газовых автомобилей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект плана реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года.