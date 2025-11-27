Водителям посоветовали не откладывать покупку авто

Всего несколько дней осталось до увеличения ставок утилизационного сбора в России: с начала декабря 2025 года вступит в силу обновленная система начисления, а в январе 2026 года ставки будут дополнительно повышены. Autonews.ru обсудил с Дмитрием Амелиным, основателем ГК «Обухов», влияние нововведений на цены, присутствие иностранных брендов на рынке и возможность их возвращения в страну.

В ответ на вопрос о влиянии новой схемы утилизационного сбора и его последующей индексации на продажи новых автомобилей и запасы на складах, Амелин отметил, что неоднократно сталкивался с подобными ситуациями. По его мнению, значительного влияния на рынок это не окажет. Цены вырастут, покупатели привыкнут, а автомобили, ввезенные по старым ценам, будут быстро распроданы.

Амелин также поделился мнением о перспективах небольших брендов, занимающихся импортом, в 2026 году. Он считает, что они останутся на рынке, предлагая клиентам уникальные решения, но массовыми не станут.

По мнению Амелина, полный запрет схемы "для личного пользования" невозможен из-за так называемого "дипломат сейлз". Однако параллельный импорт будет ограничен, чтобы создать конкуренцию за счет цены, качества и сервиса.

Изменение расчета утилизационного сбора и индексация в январе вызовут небольшой рост спроса на подержанные автомобили. Однако со временем рынок стабилизируется. В целом, снижение покупательной способности приведет к увеличению спроса на автомобили с пробегом.

Амелин прогнозирует, что в 2026 году рынок будет похож на 2025-й с продажами около 1 млн единиц. Он считает, что в будущем американцы попытаются укрепить позиции своих автомобилей, а китайцы воспользуются ситуацией для своей выгоды. Конкуренция усилится, и цены снизятся.

Амелин советует покупать автомобиль сейчас, если он нужен, так как скидок в 2026 году не будет. Если автомобиль не нужен, покупку стоит отложить.

В целом, количество марок и моделей сократится, но появятся новые игроки. Число дилеров также может уменьшиться из-за нежелания работать по существующим правилам.