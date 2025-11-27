Где черпал вдохновение карбоновый родстер SP40

Странное творение, которое вы видите перед собой, называется SP40. Хотя его имя звучит так, будто это что-то из каталога Ferrari Special Projects, на самом деле этот автомобиль происходит из совершенно другого мира.

© Carakoom

Построенный компанией Iconic Auto Sports, SP40 Restomod Speedster — это рестомод Ford Model 40 1934 года, переосмысленный с использованием современных технологий и ярко выраженного кастомного подхода.

В основе SP40 лежит специальное трубчатое шасси, разработанное аргентинским инженером Педро Кампо. На него Iconic Auto Sports установила позаимствованный у Ford 5,0-литровый V8 Coyote мощностью свыше 480 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Учитывая низкий силуэт SP40 и то, что весь его кузов выполнен из углеволокна, неудивительно, что автомобиль получился очень лёгким. Его масса — всего 1190 кг, а подвеска представляет собой независимую двухрычажную схему с регулируемыми койловерами. Всё это должно сделать машину исключительно азартной в управлении.

Показанный экземпляр выполнен в сдержанном чёрном цвете, однако аргентинская фирма утверждает, что каждый SP40 создаётся строго под пожелания владельца. Это означает, что двух одинаковых машин практически не будет.

Опубликовано всего несколько фотографий интерьера, но и они показывают богатую кожаную отделку, глубокие ковшеобразные сиденья и деревянные вставки на передней панели. Как и внешний вид, салон можно кастомизировать под вкус покупателя, выбирая материалы и оформление.

Хотя на рынке появляется всё больше дорогих малосерийных машин от небольших производителей, SP40 не похож ни на одну из них. Чем-то он напоминает рэт-род, но благодаря гладкому карбоновому кузову выглядит гораздо более премиально. В дизайне также присутствуют современные мотивы, включая круглые светодиодные фары.

Стоимость SP40 пока не раскрывается.