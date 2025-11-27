Что на самом деле автомобилисты хотят от ОСАГО

Ремонт побыстрее или запчасти подешевле: что выбирают россияне по ОСАГО. Результаты недавнего исследования говорят о том, что большинство автомобилистов, принявших участие в опросе, ставят на первое место не качество восстановления машины по полису ОСАГО, а то, как быстро его выполнят.

Оказалось, что 24% респондентов хотели бы получать от страховых компаний не направление на восстановление автомобиля, а денежную компенсацию, сообщил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета Александр Цыганов. Он считает, что подобное желание может быть связано с мелкими повреждениями, планами отремонтировать транспортное средство самостоятельно или обратиться в неофициальные мастерские.

Среди тех, кто всё-таки выбирает ремонт, 74% опрошенных считают главным фактором срочность работ. Лишь 26% готовы мириться с задержками ради более высокого уровня исполнения. Такая позиция объясняется необходимостью регулярно пользоваться автомобилем, в том числе для заработка, уверен специалист.

Что касается запчастей, только 21% участников опроса готов ожидать поставки оригинальных деталей. Вдвое больше — 40% — не против использования аналогов. А вот поддержанные компоненты могут принять лишь 15% автовладельцев. Это значительно меньше, чем в 2022 году, когда такой вариант устраивал 40% опрошенных.

Александр Цыганов предположил, что инициатива Министерства финансов изменить законодательство об ОСАГО, убрав из расчёта выплат износ повреждённых деталей, будет встречена автомобилистами положительно. Однако он отметил необходимость включения в закон специальных механизмов, которые предотвратят злоупотребления. Речь о ситуациях, когда владельцы старых машин могут стремиться не к ремонту, а к максимальной денежной компенсации.

Эксперт допустил, что подобные изменения способны спровоцировать новый виток активности организаторов автоподстав. Он привёл пример, как автомобиль возрастом в несколько десятилетий может превратиться для недобросовестного владельца в источник постоянного дохода. Специалист напомнил, что цель ОСАГО — это компенсация причинённого вреда, а не извлечение финансовой выгоды.