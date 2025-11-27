В Сети появились редкие архивные кадры BMW 8 Series E31

Пока современная линейка BMW 8 Series готовится покинуть сцену, марка неожиданно возвращает нас к истокам — к эпохе, когда зарождалась легендарная E31. В сети появились редкие архивные кадры, сделанные в аэродинамической трубе в конце 1980-х. На них — не только знакомое всем элегантное купе, но и почти мифический прототип кабриолета. Те, кто давно следит за историей бренда, помнят: в Мюнхене действительно экспериментировали с открытой версией. Теперь этот исчезнувший вариант вновь мелькнул — пусть всего в нескольких фотографиях.

© rubmw.ru

Всего с 1989 по 1999 год было выпущено 30621 экземпляр модели, и все они вышли с жесткой металлической крышей. Однако BMW создала единственный прототип 850i Convertible — проект, над которым работали с 1989 по конец 1990 года. Несмотря на вложенные силы и ресурсы, открытая версия так и не дошла до серии. Причина оказалась банальной: руководство посчитало, что спрос на кабриолет будет недостаточным, чтобы оправдать серьёзные затраты.

Один из архивных снимков купе в аэродинамической трубе датирован 5 ноября 1987 года. Серийная версия увидела свет только в 1989-м — тогда модель дебютировала на автосалоне во Франкфурте. Разработка E31 стартовала ещё в середине восьмидесятых, и изначально автомобиль создавался не как преемник E24 6 Series, а как более дорогой и технологичный представитель верхнего сегмента.

Автором дизайна стал Клаус Капица. Его работа привела к появлению не просто красивого, но и крайне обтекаемого автомобиля. Компьютерное моделирование и тщательные испытания в аэродинамической трубе позволили добиться впечатляющего коэффициента сопротивления — всего 0,29. Для сравнения: у первой «шестёрки» E24, созданной Паулем Браком в начале 1970-х, этот показатель составлял 0,39.

После ухода E31 мир ждал почти два десятилетия, прежде чем имя 8 Series вернулось в линейку BMW. Лишь с появлением G15 компания представила полноценную открытую версию — 8 Series Convertible G14, вышедшую в 2018 году. И вот теперь, когда вторая генерация модели подходит к финалу, перспективы преемника пока не просматриваются.