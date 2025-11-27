Что заставляет людей залезать в долги ради премиальных авто

Елена Русакова: Покупка люксовых авто часто скрывает чувство неполноценности

© За рулем

За покупкой дорогих машин нередко скрываются психологические проблемы и долговая яма, рассказала психолог Елена Русакова.

По словам эксперта, покупка премиального авто часто становится способом компенсировать чувство собственной неполноценности. Для человека с невысоким доходом дорогая машина служит символом успеха, позволяя временно почувствовать эйфорию и поднять самооценку в глазах окружающих.

Кроме самоутверждения, люди могут таким образом уходить от реальности, создавая для себя красивую, хоть и временную картинку.

На решение о покупке также влияет социальное давление. Видя дорогие автомобили у друзей и коллег, многие стремятся быть «не хуже других», попадая в непрерывный марафон потребления.

В отличие от интеллектуальных или духовных достижений, материальные блага вроде машины сразу бросаются в глаза и кажутся простым способом продемонстрировать успех. Добавляют уверенности в необходимости такой покупки и соцсети, где люксовый автомобиль подается как неотъемлемый атрибут счастливой жизни.

Психолог отмечает, что стремление демонстрировать превосходство уходит корнями в древность, когда это помогало получить лучшую часть добычи или место в лагере. В современном мире эти сигналы никуда не исчезли, но теперь, подкрепленные легкостью получения кредита и недостатком финансовой грамотности, они часто приводят к серьезным долгам вместо ожидаемого счастья, потому что люди не всегда способны просчитать весь комплекс затрат.