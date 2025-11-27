Какие нарушения в этом году стали причиной автоаварий

Несмотря на то что каждый год количество аварий с пострадавшими и погибшими снижается, появляются новые болевые точки. В частности, рост происшествий с погибшими в отдельных видах ДТП. Чаще всего они происходят по причине нарушений правил водителями. Так, например, за 10 месяцев этого года увеличилось количество ДТП с теми, у кого нет водительских удостоверений.

© Российская Газета

Давайте разберемся подробно. По официальной статистике аварийности, большая часть автоаварий с пострадавшими с января по октябрь 2025 года произошла именно по вине водителей - почти 89% ДТП. Какие основные происшествия и из-за чего они происходят? По данным статистики, основной вид зафиксированных автоаварий - это столкновения транспортных средств. Всего за этот период зафиксировано 47 447 таких ДТП. В них погибли 5144 человека. Это на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего автоаварии совершаются из-за несоблюдения водителями скоростного режима. Даже если у водителя большой опыт управления транспортным средством, не стоит рассчитывать, что все события на дороге можно заметить и уследить за сменой дорожной обстановки во всех мелочах. В правилах говорится, что нужно двигаться с такой скоростью, которая позволит в существующих дорожных условиях, включая погодные (туман, дождь, снег), постоянно контролировать движение транспортного средства и принять меры для экстренной остановки. Кстати, при таких происшествиях довольно высокая тяжесть последствий - 10,2%.

На втором месте по распространенности нарушений водителями - несоблюдение очередности проезда перекрестков. Если в целом число погибших в таких автоавариях не занимает лидирующих позиций, то за прошедшие 10 месяцев зафиксирован рост указанного показателя аварийности. Число погибших в 19 165 авариях составило 900 человек, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Причиной этому может быть как невнимательность, так и отвлечение внимания от дороги. Человек посмотрел в телефон, вместо того чтобы контролировать ситуацию вокруг своего автомобиля, - и вот ДТП.

Выезд на полосу встречного движения - не самый частый случай нарушения. Но в этом случае очень высокая тяжесть последствий - если говорить языком сводок, то 16,8%. При этом количество ДТП, совершенных по этой причине, число раненых и погибших в них заметно снижается - за год на 7,5%. Но тут есть одна тонкость. Дело в том, что автоаварии на встречной полосе не всегда происходят там, где выезд на нее запрещен. Гораздо больше случаев ДТП с тяжелыми последствиями происходит в тех местах, где выезжать на нее можно (правда, с оговоркой - убедившись в безопасности маневра). Сценарий такой: пошел водитель на обгон, но не сопоставил возможность своего автомобиля по набору скорости, дистанции до движущейся ему навстречу фуры, например, а может, и просто ее не заметил за изгибом дороги, и все. Автоавария. Почти всегда с погибшим.

Как говорится в исследовании Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, многолетняя тенденция к распределению числа погибших вследствие выезда на полосу встречного движения по месяцам показывает, что максимальные значения совпадают с периодом, когда фиксируется заснеженность проезжей части или наличие на ней накатов. Такие условия препятствуют различимости дорожной разметки, что, соответственно, влияет на возможность правильного позиционирования положения транспорта на проезжей части. А также они могут способствовать потере управления, дальнейшему заносу автомобиля.

Увеличилось количество ДТП из-за нарушения правил водителями, у которых вообще не было права управления транспортными средствами

Наезд на пешеходов - это довольно частое явление. Количество таких происшествий также снижается. Всего за 10 месяцев этого года зафиксировано 25 387 ДТП. Это на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 2407 человек (минус 6,7% к 2024-му). Но при этом выросло количество наездов и число жертв на нерегулируемых пешеходных переходах. Погибших в них людей больше на 4,6%. Связать тенденцию можно с беспечностью самих пешеходов - выходя на проезжую часть, они часто не смотрят по сторонам, забывают убедиться в безопасности, не устанавливают зрительный контакт с водителем, отвлекаются от дороги на гаджеты. И, что важно, не используются световозвращающие элементы. Из тех, кто попал в ДТП, оказавшись под колесами в темное время суток, наличие СВЭ проигнорировали 97%. А ведь таких пешеходов в ночи водитель просто-напросто не видит. В правилах требование по обязательному использованию СВЭ прописано. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется - а вне населенных пунктов они обязаны - иметь предметы со световозвращающими элементами. Нет их на одежде - хотя бы зажгите фонарик на мобильном телефоне - и водитель, вероятнее всего, вас увидит. Но СВЭ однозначно надежнее.

А вот теперь переходим к самому сложному вопросу. Увеличилось количество ДТП из-за нарушения правил водителями, у которых вообще не было права управления транспортными средствами. Таких автоаварий зафиксировано 10 622, что на 11,6% больше, чем годом раньше. В них погибли 1302 человека (+2,2%) и получили ранения 13 558 человек (+12,1%). Причем речь не идет о тех водителях, которых ранее лишили прав. Количество автоаварий, совершенных по их вине, только сокращается. Речь идет именно о тех, кто вообще не имел права садиться за руль.

Возможно, такая тенденция связана с тем, что число инспекторов ДПС на дорогах сократилось. Появилось больше систем фотовидеофиксации. Камера не проверяет человека за рулем на наличие у него водительского удостоверения. А тех, кто умеет ездить, папаши на сельских дорогах да на своих машинах, не жалея сцеплений, обучили. Поэтому это давно не идентификатор.

Просматривается еще одна негативная тенденция: растет число детей за рулем и количество автоаварий с ними, а также жертв в таких ДТП.

Конечно, наиболее ярко это проявляется при управлении транспортом, приравненном к мопедам: самим мопедам, мотикам и даже электросамокатам, мощности которых часто могут позавидовать мотоциклы. С этим транспортом зафиксировано 902 ДТП, в которых погибли 18 человек - рост сразу на 12,5%. Дети-водители мототранспорта совершили 2101 ДТП, в них погибли 57 человек. Рост на 16,3%. К мототранспорту приравниваются не только мотоциклы, но и квадрициклы, трициклы. Но почему-то родителей, которые разрешают кататься на такой технике чадам и специально для них ее покупают, существенный рост подобных происшествий не беспокоит. Ведь случаи, когда дети берут автомобиль или мотоцикл, чтобы покататься без ведома взрослых, - единичны. Чаще всего они управляют тем агрегатом, который им подарен, например, на праздник. Поэтому, возможно, при обсуждении в Госдуме проблемы с питбайками депутаты были правы. На эту проблему регулярно указывают и в Госавтоинспекции МВД России. Там всегда напоминают, что на питбайке на дороги общего пользования выезжать вообще нельзя, поскольку на нем нет зеркал, фар, задних огней. Движение допустимо только на спецтреках. Питбайк - это, по сути, спортивный инвентарь, как бейсбольная бита или футбольный мяч. Даже не велосипед.

Ежегодно Госавтоинспекция проводит десятки тысяч профилактических мероприятий: плановые рейды, тематические акции, занятия с детьми, родителями и педагогами. Совместно с органами образования, здравоохранения, общественными организациями проводятся социальные кампании и акции. Используется положительный опыт, все существующие инструменты с доказанной эффективностью. Но все это не заменяет и тем более не отменяет важности контроля родителей и их осознанной ответственности за жизнь и здоровье своих детей.

На 2% выросло количество автоаварий, в которых водители нарушили правила перевозки детей-пассажиров до 12 лет. А это уже непосредственная вина взрослых родителей, родственников, водителей такси. При перевозке ребенка рискуешь не только своей жизнью, но и маленького пассажира. Число погибших в таких авариях детей увеличилось на 8,8% и составило 62 человека. Что делать, чтобы предотвратить такие трагедии?

Госавтоинспекция проводит рейды по проверке перевозки детей. Организует обучение родителей, в том числе в перинатальных центрах. Сотрудники рассказывают, почему необходимо использовать только сертифицированные удерживающие устройства, соответствующие весу и росту ребенка, показывают, как правильно пользоваться такими системами, даже дарят их роженицам.

Который год снижается количество автоаварий с нетрезвыми водителями. За 10 месяцев текущего года количество ДТП с ними снизилось на 10,3%, число погибших и раненых в таких автоавариях сократилось на 19 и 8,8% соответственно.

В связи с доступностью мототранспорта, а также его удобства, например, для объезда пробок, выросло количество происшествий с ним. За 10 месяцев зарегистрировано 9606 ДТП. Это на 8,3% больше, чем в прошлом году. В таких автоавариях погибли 907 человек, рост на 4,4%. Настораживает то, что в 60,8% случаев мотоциклисты либо не имели прав на управление транспортным средством вообще, либо были их лишены. А в 40,8% случаев они были либо пьяны, либо отказались от медосвидетельствования.

Подводя итог можно отметить, что за большинством автоаварий на наших дорогах по-прежнему стоит человеческий фактор.

Госавтоинспекция ведет активную просветительскую и пропагандистскую работу со всеми категориями участников дорожного движения. Особая категория водителей - это как раз те, кто садится за руль, не имея на это права. Достучаться до них лекциями и профилактическими мероприятиями достаточно трудно. Их выбор - осознанное пренебрежение не только правилами, но и безопасностью окружающих.

Поэтому в отношении таких лиц единственным эффективным инструментом остаются жесткие меры. Специальные рейдовые мероприятия и точечная работа по заявлениям граждан. Задача - не вынесенный штраф, а пресечение возможности дальнейшей поездки, исключение из движения такого водителя. Это борьба не за статистику, а за человеческие жизни, которые оказываются под угрозой из-за чужого безрассудства.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни"